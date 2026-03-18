23°C 34°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

TJAL escolhe Adriana Carla e Hélio Pinheiro para o TRE-AL e reafirma a política de paridade de gênero instituída pelo CNJ

A definição dos nomes também representa um avanço simbólico relevante ao assegurar maior equilíbrio de gênero na composição da Corte Eleitoral.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
18/03/2026 às 11h15
TJAL escolhe Adriana Carla e Hélio Pinheiro para o TRE-AL e reafirma a política de paridade de gênero instituída pelo CNJ
Juíza Adriana Carla Martins e Hélio Pinheiro. - Fotos: Caio Loureiro

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) definiu, em sessão marcada por elevado espírito institucional, os nomes dos magistrados que irão compor o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL). Foram escolhidos a juíza Adriana Carla Feitosa Martins e o juiz Hélio Pinheiro Pinto, ambos oriundos de listas formadas exclusivamente por membros da magistratura, reforçando o compromisso da Corte com critérios técnicos, meritocráticos e transparentes.

Na lista vinculada ao magistrado Sostenes Alex Costa Andrade, a escolhida foi a juíza Adriana Carla Feitosa Martins, que obteve expressivos 9 votos, superando os demais candidatos:

Adriana Carla Feitosa Martins – 9 votos
Sostenes Alex Costa Andrade – 7 votos
Leo Denisson Bezerra de Almeida – 1 voto

Continua após a publicidade

 

Já na lista vinculada ao magistrado Ney Costa Alcântara, o escolhido foi o juiz Hélio Pinheiro Pinto, que liderou a votação com 10 votos:

Continua após a publicidade

 

Hélio Pinheiro Pinto – 10 votos
Adriana Carla Feitosa Martins – 7 votos

Os magistrados escolhidos irão substituir Sostenes Alex Costa de Andrade e Ney Costa Alcântara de Oliveira, cujos mandatos na Corte Eleitoral se encerram, respectivamente, nos meses de julho e setembro deste ano.

A escolha reafirma uma tradição sólida e respeitada no âmbito do TJAL: embora exista a possibilidade de recondução mediante nova votação, a Corte historicamente prestigia o rodízio entre magistrados, promovendo a renovação, a pluralidade de experiências e o fortalecimento institucional da Justiça Eleitoral.

Os nomes escolhidos engrandecem a nova composição do TRE-AL. O juiz Hélio Pinheiro Pinto, ex-presidente da Associação Alagoana de Magistrados (ALMAGIS), construiu uma trajetória marcada por firme atuação institucional, reconhecida capacidade de liderança e habilidade no diálogo. Sua atuação sempre pautada pelo equilíbrio, pela ética e pelo respeito entre os pares o credencia como um dos mais preparados magistrados para contribuir com a missão da Justiça Eleitoral.

A juíza Adriana Carla Feitosa Martins, titular do 9º Juizado, destaca-se por uma atuação jurisdicional sólida, técnica e profundamente comprometida com a efetividade da Justiça. Sua condução firme dos processos, aliada à sensibilidade nas decisões e ao elevado senso de responsabilidade, faz de sua escolha um verdadeiro reconhecimento ao mérito e à excelência de sua trajetória na magistratura alagoana.

A definição dos nomes também representa um avanço simbólico relevante ao assegurar maior equilíbrio de gênero na composição da Corte Eleitoral, em sintonia com os valores contemporâneos de paridade e representatividade, especialmente no mês em que se celebra o protagonismo feminino.

A formalização das nomeações deverá ocorrer por meio de publicação oficial nos próximos dias, consolidando uma composição que reúne experiência, renovação e elevado compromisso com a democracia, fortalecendo ainda mais a atuação do TRE-AL no cenário institucional de Alagoas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, desembargador do TJAL. Foto: Assessoria
TJAL Há 6 dias

Desembargador Márcio Roberto celebra dois anos de ingresso na magistratura alagoana

Nesses dois anos, Márcio Roberto vem se dedicando à magistratura alagoana, com o mesmo amor e afinco que dedicou nos 37 anos de carreira no MPAL.

 Atalaia integra iniciativa do TJAL para fortalecer políticas de enfrentamento à violência doméstica.
Mulher Protegida Há 2 semanas

Atalaia integra iniciativa do TJAL para fortalecer políticas de enfrentamento à violência doméstica

Prefeitura participou da assinatura do programa “Rede Forte, Mulher Protegida”, voltado à qualificação das redes municipais de proteção às mulheres.

 Representando a AMA, Francisco Batinga participa da primeira reunião do ano do Pacto Estadual pela Primeira Infância de Alagoas.
Primeira Infância Há 3 semanas

Representando a AMA, Francisco Batinga participa da primeira reunião do ano do Pacto Estadual pela Primeira Infância de Alagoas

Para Francisco Batinga, foi um espaço estratégico de diálogo e cooperação entre instituições que entendem que cuidar da primeira infância não é discurso, é prioridade.

 Vereador Neto Acioli prestigia inauguração do novo Centro de Reabilitação da FunBrasil, em Maceió.
FunBrasil Há 2 meses

Vereador Neto Acioli prestigia inauguração do novo Centro de Reabilitação da FunBrasil, em Maceió

Novo espaço tem capacidade para atender mais de 500 famílias alagoanas por mês.

 HGE faz apelo para localizar familiares de Carlos André da Silva internado desde a véspera do Natal.
Saúde Há 2 meses

HGE faz apelo para localizar familiares de Carlos André da Silva internado desde a véspera do Natal

Paciente está hospitalizado deste a véspera do Natal; hospital pede ajuda para encontrar parente se reforça importância do apoio familiar.

Atalaia, AL
31°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 34°
34° Sensação
5.59 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h36 Pôr do sol
Quinta
34° 22°
Sexta
34° 22°
Sábado
33° 22°
Domingo
35° 24°
Segunda
34° 22°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
TRE-AL Há 4 horas

TJAL escolhe Adriana Carla e Hélio Pinheiro para o TRE-AL e reafirma a política de paridade de gênero instituída pelo CNJ
Rota da Gruta Há 4 horas

Expedição “Rota da Gruta” marca avanço na pesquisa histórica e turística em Atalaia
Aloísio Chulapa Há 17 horas

Instituto Aloísio Chulapa é inaugurado e amplia ações solidárias em Atalaia
Saúde Há 20 horas

Carreta do programa Agora Tem Especialistas amplia acesso a exames em Atalaia
Agora é Lei! Há 21 horas

Câmara aprova Projeto de Lei da vereadora Joana D’arck que impede a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha

Publicidade
Vereador Rudinho
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6978 (17/03/26)
09
10
26
44
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3638 (17/03/26)
02
03
06
07
08
10
11
13
15
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias