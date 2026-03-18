TJAL escolhe Adriana Carla e Hélio Pinheiro para o TRE-AL e reafirma a política de paridade de gênero instituída pelo CNJ

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) definiu, em sessão marcada por elevado espírito institucional, os nomes dos magistrados que irão compor o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL). Foram escolhidos a juíza Adriana Carla Feitosa Martins e o juiz Hélio Pinheiro Pinto, ambos oriundos de listas formadas exclusivamente por membros da magistratura, reforçando o compromisso da Corte com critérios técnicos, meritocráticos e transparentes.

Na lista vinculada ao magistrado Sostenes Alex Costa Andrade, a escolhida foi a juíza Adriana Carla Feitosa Martins, que obteve expressivos 9 votos, superando os demais candidatos:

Adriana Carla Feitosa Martins – 9 votos

Sostenes Alex Costa Andrade – 7 votos

Leo Denisson Bezerra de Almeida – 1 voto

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Já na lista vinculada ao magistrado Ney Costa Alcântara, o escolhido foi o juiz Hélio Pinheiro Pinto, que liderou a votação com 10 votos:

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Hélio Pinheiro Pinto – 10 votos

Adriana Carla Feitosa Martins – 7 votos

Os magistrados escolhidos irão substituir Sostenes Alex Costa de Andrade e Ney Costa Alcântara de Oliveira, cujos mandatos na Corte Eleitoral se encerram, respectivamente, nos meses de julho e setembro deste ano.

A escolha reafirma uma tradição sólida e respeitada no âmbito do TJAL: embora exista a possibilidade de recondução mediante nova votação, a Corte historicamente prestigia o rodízio entre magistrados, promovendo a renovação, a pluralidade de experiências e o fortalecimento institucional da Justiça Eleitoral.

Os nomes escolhidos engrandecem a nova composição do TRE-AL. O juiz Hélio Pinheiro Pinto, ex-presidente da Associação Alagoana de Magistrados (ALMAGIS), construiu uma trajetória marcada por firme atuação institucional, reconhecida capacidade de liderança e habilidade no diálogo. Sua atuação sempre pautada pelo equilíbrio, pela ética e pelo respeito entre os pares o credencia como um dos mais preparados magistrados para contribuir com a missão da Justiça Eleitoral.

A juíza Adriana Carla Feitosa Martins, titular do 9º Juizado, destaca-se por uma atuação jurisdicional sólida, técnica e profundamente comprometida com a efetividade da Justiça. Sua condução firme dos processos, aliada à sensibilidade nas decisões e ao elevado senso de responsabilidade, faz de sua escolha um verdadeiro reconhecimento ao mérito e à excelência de sua trajetória na magistratura alagoana.

A definição dos nomes também representa um avanço simbólico relevante ao assegurar maior equilíbrio de gênero na composição da Corte Eleitoral, em sintonia com os valores contemporâneos de paridade e representatividade, especialmente no mês em que se celebra o protagonismo feminino.

A formalização das nomeações deverá ocorrer por meio de publicação oficial nos próximos dias, consolidando uma composição que reúne experiência, renovação e elevado compromisso com a democracia, fortalecendo ainda mais a atuação do TRE-AL no cenário institucional de Alagoas.