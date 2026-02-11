22°C 30°C
Morre aos 83 anos o ex-prefeito de Atalaia Sebastião Batalha

Batalha governou o município entre 1997 e 2000 e também foi vice-prefeito na década de 1990.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
11/02/2026 às 21h23 Atualizada em 11/02/2026 às 23h44
Morre aos 83 anos o ex-prefeito de Atalaia Sebastião Batalha
Sebastião Batalha, ex-prefeito de Atalaia.

Morreu na noite desta quarta-feira (11), aos 83 anos, o ex-prefeito de Atalaia, Sebastião Pereira Acioli, conhecido como Sebastião Batalha. Ele estava internado em Maceió.

Filho de Pedro Pereira Acioli e Maria José Acioli, Sebastião Batalha nasceu em 30 de dezembro de 1942. Agricultor, residia no povoado Boca da Mata, em Atalaia.

Foi casado com Dulcy Paz, com quem teve três filhos: Joelma, Thiago e Marcelo.

Sebastião Batalha ganhou destaque na política atalaiense na década de 1990. Foi eleito vice-prefeito de Atalaia para o mandato de 1993 a 1996, na gestão do então prefeito Aluísio Lopes de Medeiros.

Em 1996, disputou a prefeitura e venceu uma das eleições mais acirradas da história política do município. Ele derrotou o candidato Chico Vigário por uma diferença de apenas 32 votos. Com a vitória, governou Atalaia de 1997 a 2000.

Em suas redes sociais, o presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo, lamentou o falecimento do ex-prefeito atalaiense. “Ele foi uma pessoa muito amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus dê força e consolo aos familiares e amigos”. 

Segundo informações divulgadas por familiares, o velório será na residência da família, no Povoado Boca da Mata e o sepultamento às 10 horas da manhã desta quinta-feira, no cemitério da família Batalha, também em Boca da Mata.

