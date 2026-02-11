Inauguração da Atalaia Descartáveis, a maior loja de descartáveis da região.

A partir desta terça-feira, 10 de fevereiro, o município de Atalaia passou a contar com a maior loja de descartáveis da região. Foi inaugurada na manhã de ontem, com grande presença de clientes e convidados, a Atalaia Descartáveis, um empreendimento que chega para facilitar a vida de comerciantes, empreendedores e consumidores em geral.

A loja oferece uma estrutura completa voltada à comercialização de produtos descartáveis para diversos segmentos, como restaurantes, padarias, lanchonetes, supermercados, festas, decoração e eventos. Além disso, o espaço conta com uma linha completa de confeitaria, bomboniere, papelaria básica e frios, reunindo variedade, qualidade e praticidade em um só lugar.

Com a proximidade do Carnaval, a Atalaia Descartáveis também disponibiliza itens tradicionais para a folia, como spray de cabelo, espuminha, confetes e serpentinas.

A loja é o mais novo empreendimento do casal de empresários Karine Pessoa e Val Famia e está localizado na Avenida José Procópio de Albuquerque (José Paulino), ao lado de outro empreendimento do casal, a Home Center Atalaia Pré-Moldados.

Atendendo tanto no atacado quanto no varejo, a loja surge como uma alternativa para Atalaia e municípios vizinhos, evitando o deslocamento até Maceió e se tornando um fornecedor de descartáveis mais próximo, com praticidade e confiança.

“Estaremos sempre prontos para atender vocês da melhor maneira possível, com qualidade, agilidade e compromisso”, destacou a empresária Karine Pessoa, que agradeceu a presença de amigos e clientes responsáveis pelo sucesso da inauguração.

Faça uma visita a loja Atalaia Descartáveis e confira todos os produtos. Os pedidos também podem ser feitos pelo WhatsApp, através do número (82) 99187-7142. As novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram @atalaiadescartaveis.