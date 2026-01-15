22°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia celebra 262 anos com três dias de festa e grandes atrações musicais

A Prefeitura de Atalaia convida toda a população a participar das comemorações e celebrar mais um ano de história da cidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
15/01/2026 às 23h19 Atualizada em 15/01/2026 às 23h24
Atalaia celebra 262 anos com três dias de festa e grandes atrações musicais
Atalaia celebra 262 anos com três dias de festa e grandes atrações musicais.

O município de Atalaia se prepara para celebrar seus 262 anos de história com uma programação especial que promete movimentar a cidade e reunir moradores e visitantes em três dias de festa, música e celebração da cultura local.

Ao lado do vice-prefeito Nicollas, a prefeita Ceci anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (15), as atrações que vão marcar o aniversário do município, reforçando o compromisso da gestão em valorizar momentos de lazer, convivência e fortalecimento da identidade cultural de Atalaia.

A festa acontece entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, no Campo do São Sebastião, na Vila José Paulino, com shows de artistas consagrados e nomes que fazem sucesso em todo o estado. 

Continua após a publicidade

 

A programação musical começa no sábado, 31 de janeiro, com shows de Baby Som, Gabriel Rabelo e Rey Vaqueiro. No domingo, 1º de fevereiro, sobem ao palco PV Mello, Nuzio e Fernandinha. Já na segunda-feira, 2 de fevereiro, data em que o município celebra oficialmente seu aniversário, a festa será encerrada com show católico de Flávio Vitor Jr.

Continua após a publicidade

 

Além de celebrar a história do município, a programação tem como objetivo movimentar a economia local, fortalecer o comércio e incentivar o turismo, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de confraternização e alegria.

A Prefeitura de Atalaia convida toda a população a participar das comemorações e celebrar mais um ano de história da cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeita Ceci. Foto: Jal Gomes.
Reconhecimento Há 2 dias

Reconhecimento nacional: prefeita Ceci é indicada ao Prêmio Imprensa e Mérito Municipalista

Ceci ressaltou que a indicação não é fruto do acaso, mas do trabalho contínuo, da dedicação diária e do compromisso com uma gestão pública responsável, voltada para as pessoas.

 Foto: Mykesio Max.
Agricultura Familiar Há 3 dias

Projeto Plantadeiras de Semente Boa vai beneficiar cerca de 150 mulheres de Atalaia e Joaquim Gomes com insumos e assistência técnica

Solenidade aconteceu no Centro de Formação Zumbi dos Palmares, em Atalaia.

 Vereador Neto Acioli (MDB).
Água Há 2 semanas

Vereador Neto Acioli critica reajuste na conta de água dos moradores de Atalaia

“Em vez de resolver a situação da água, para que o povo tenha água de qualidade em casa, eles aumentam o valor da tarifa”, comenta o vereador Neto Acioli.

Conta de água fica mais cara em Atalaia com nova estrutura tarifária
Transição Tarifária Há 2 semanas

Conta de água fica mais cara em Atalaia com nova estrutura tarifária

Medida faz parte da transição da estrutura tarifária do antigo SAAE para o modelo que é aplicado pela BRK Ambiental na região Metropolitana de Maceió.

 Vereadora Lays Melo realiza ação de Natal no povoado Sapucaia, em Atalaia.
Vereadora em Ação Há 4 semanas

Vereadora Lays Melo realiza ação de Natal no povoado Sapucaia, em Atalaia

Projeto “Vereadora Lays Melo em Ação” leva solidariedade, fortalece o comércio local e proporciona momentos de alegria às famílias de Atalaia.

Atalaia, AL
23°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 31°
24° Sensação
1.03 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h15 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Domingo
32° 21°
Segunda
32° 21°
Terça
32° 22°
Quarta
31° 22°
Quinta
33° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Fardamento Escolar Há 9 horas

Prefeitura de Atalaia recebe novos fardamentos escolares para a rede municipal de ensino
Vacinação Há 10 horas

Vacina contra a bronquiolite já está disponível para gestantes em Atalaia
Educação Há 10 horas

Matrículas da rede municipal de Atalaia são prorrogadas até 4 de fevereiro
28 anos Há 19 horas

Galo do Helhinho mantém tradição de 28 anos e abre oficialmente o Carnaval de Atalaia em 2026
Atalaia 262 anos Há 1 dia

Atalaia celebra 262 anos com três dias de festa e grandes atrações musicais

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6929 (16/01/26)
08
13
14
53
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3589 (16/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
12
15
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias