Atalaia celebra 262 anos com três dias de festa e grandes atrações musicais.

O município de Atalaia se prepara para celebrar seus 262 anos de história com uma programação especial que promete movimentar a cidade e reunir moradores e visitantes em três dias de festa, música e celebração da cultura local.

Ao lado do vice-prefeito Nicollas, a prefeita Ceci anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (15), as atrações que vão marcar o aniversário do município, reforçando o compromisso da gestão em valorizar momentos de lazer, convivência e fortalecimento da identidade cultural de Atalaia.

A festa acontece entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, no Campo do São Sebastião, na Vila José Paulino, com shows de artistas consagrados e nomes que fazem sucesso em todo o estado.

A programação musical começa no sábado, 31 de janeiro, com shows de Baby Som, Gabriel Rabelo e Rey Vaqueiro. No domingo, 1º de fevereiro, sobem ao palco PV Mello, Nuzio e Fernandinha. Já na segunda-feira, 2 de fevereiro, data em que o município celebra oficialmente seu aniversário, a festa será encerrada com show católico de Flávio Vitor Jr.

Além de celebrar a história do município, a programação tem como objetivo movimentar a economia local, fortalecer o comércio e incentivar o turismo, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de confraternização e alegria.

A Prefeitura de Atalaia convida toda a população a participar das comemorações e celebrar mais um ano de história da cidade.