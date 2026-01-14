Reconhecimento nacional: prefeita Ceci é indicada ao Prêmio Imprensa e Mérito Municipalista

A prefeita de Atalaia, Ceci (MDB), agradeceu publicamente, nesta quarta-feira (14), a indicação para receber a homenagem do Prêmio Imprensa Mérito Municipalista, que será entregue em maio, em Brasília, durante a Marcha dos Prefeitos.

A manifestação foi feita por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. Na mensagem, a prefeita destacou a alegria e a responsabilidade de ter seu nome indicado em um processo construído a partir de pesquisas e sugestões feitas por diversas instituições, além do acompanhamento de quem observa de perto o trabalho desenvolvido nos municípios.

Ceci ressaltou que a indicação não é fruto do acaso, mas do trabalho contínuo, da dedicação diária e do compromisso com uma gestão pública responsável, voltada para as pessoas. Segundo a prefeita, o reconhecimento reforça a importância do municipalismo e da valorização de gestores que atuam diretamente na transformação da realidade das cidades.

Continua após a publicidade

Mesmo acontecendo no mesmo período da Marcha dos Prefeitos, a indicação ao prêmio tem um significado especial, por evidenciar a necessidade de fortalecer o trabalho municipalista e ampliar o reconhecimento das boas práticas de gestão pública nos municípios brasileiros.

Continua após a publicidade

Ao final, a prefeita fez questão de dividir a indicação com toda a equipe que caminha ao seu lado, com os servidores, parceiros e, principalmente, com a população que confia em seu trabalho. “Seguimos firmes, trabalhando todos os dias, porque cuidar das pessoas e fortalecer os municípios é uma missão que se constrói com responsabilidade, diálogo e compromisso”, afirmou.