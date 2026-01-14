21°C 32°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Projeto Plantadeiras de Semente Boa vai beneficiar cerca de 150 mulheres de Atalaia e Joaquim Gomes com insumos e assistência técnica

Solenidade aconteceu no Centro de Formação Zumbi dos Palmares, em Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Mykesio Max
14/01/2026 às 08h44 Atualizada em 14/01/2026 às 09h16
Projeto Plantadeiras de Semente Boa vai beneficiar cerca de 150 mulheres de Atalaia e Joaquim Gomes com insumos e assistência técnica
Foto: Mykesio Max.

Nesta última terça-feira (13), aconteceu no Centro de Formação Zumbi dos Palmares, em Atalaia, o lançamento do Plantadeiras de Semente Boa. O projeto é uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em parceria com o Instituto Federal de Alagoas (IFAL), com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

A solenidade contou com as presenças do deputado estadual e presidente estadual do PT, Ronaldo Medeiros e da vereadora por Maceió, Teca Nelma (PT). 

O projeto vai beneficiar cerca de 150 mulheres dos municípios de Atalaia e Joaquim Gomes com insumos e assistência técnica voltados ao fortalecimento dos quintais produtivos, estratégia fundamental para a segurança alimentar, a geração de renda e a autonomia das famílias do campo. São elas as protagonistas na produção de alimento saudável, na estruturação dos quintais produtivos e na construção de um campo mais justo e cheio de vida.

Plantadeiras de Semente Boa tem como foco o incentivo à produção agroecológica, a valorização dos saberes populares e o protagonismo das mulheres na construção de um modelo de desenvolvimento mais justo e solidário para o campo alagoano.

* Com informações da Assessoria da vereadora Teca Nelma. 

Prefeita Ceci. Foto: Jal Gomes.
