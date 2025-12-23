21°C 31°C
Câmara Municipal de Atalaia
Vereadora Lays Melo realiza ação de Natal no povoado Sapucaia, em Atalaia

Projeto “Vereadora Lays Melo em Ação” leva solidariedade, fortalece o comércio local e proporciona momentos de alegria às famílias de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
23/12/2025 às 08h50
Vereadora Lays Melo realiza ação de Natal no povoado Sapucaia, em Atalaia.

A vereadora Lays Melo realizou, nesta segunda-feira (22), uma Ação de Natal no povoado Sapucaia, zona rural do município de Atalaia. A iniciativa contou com a participação de familiares e amigos da parlamentar e integra o projeto “Vereadora Lays Melo em Ação”, que desde 2021 desenvolve trabalhos sociais em diversas comunidades do município.

Durante a ação, foram realizados sorteios de eletrodomésticos, além da entrega de brindes, roupas e calçados para as famílias da localidade. De acordo com a vereadora, todos os produtos distribuídos foram adquiridos no comércio de Atalaia, com o objetivo de fortalecer a economia local, incentivar a geração de empregos e manter o dinheiro circulando no próprio município.

Pelo segundo ano consecutivo, o povoado Sapucaia foi contemplado com a ação natalina. Lays Melo destacou a relação afetiva com a comunidade e ressaltou a importância do local para sua história familiar. “É um lugar que está no meu coração e no coração da minha família. Aqui tenho lembranças maravilhosas da minha infância, da infância do meu irmão e da história da nossa família”, afirmou.

A programação contou também com brincadeiras e a distribuição de brinquedos para as crianças, proporcionando um dia de lazer, alegria e confraternização para toda a comunidade.

A vereadora também deixou uma mensagem de Natal e Ano Novo aos moradores do povoado. “Desejo um Feliz Natal e um próspero Ano de 2026, com muita saúde, paz e prosperidade, especialmente para este povoado tão querido que é Sapucaia. Que venham muitas coisas boas”, declarou.

Em seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Atalaia, Lays Melo é reconhecida não só por sua atuação parlamentar, mas pelas ações sociais desenvolvidas fora do Legislativo. Idealizadora do projeto solidário “Mais Amor”, a vereadora promove iniciativas contínuas na área da saúde e eventos comemorativos como Páscoa, Dia das Crianças e ações natalinas, realizadas desde antes de assumir mandato político.

