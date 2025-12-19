22°C 33°C
Prefeitura realiza festa natalina para idosos acompanhados pelo Cras de Atalaia

Confraternização de fim de ano reuniu participantes em uma noite marcada por alegria, acolhimento e valorização da melhor idade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
19/12/2025 às 19h21
Prefeitura realiza festa natalina para idosos acompanhados pelo Cras de Atalaia. Foto: Ascom / Jal Gomes

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta semana a confraternização natalina do grupo de idosos acompanhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município. O evento, realizado no estádio O Luizão, aconteceu em clima de celebração e foi marcado por momentos de alegria, integração e emoção.

A festa reuniu os idosos em uma noite especial, com jantar, música e muita animação, proporcionando um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos. A iniciativa reforça a importância de manter a pessoa idosa ativa, promovendo saúde, bem-estar, qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável.

Presente no evento, a prefeita Ceci destacou a relevância de ações voltadas ao cuidado e à valorização da terceira idade. Segundo ela, a confraternização simboliza o carinho e a atenção que a gestão municipal sempre busca oferecer aos idosos de Atalaia.

“Hoje estive na confraternização do grupo de idosos de Atalaia, promovida pela Assistência Social. Um momento lindo e cheio de carinho. Seguimos trabalhando para garantir respeito, atenção e qualidade de vida para quem tanto já fez pela nossa cidade”, afirmou a prefeita.

O acompanhamento realizado pelo Cras vai além das atividades sociais, abrangendo ações de fortalecimento de vínculos, inclusão e garantia de direitos, contribuindo para uma vida mais ativa e digna para os idosos do município.

