22°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Secretário de Agricultura de Atalaia discute perfuração de poços e ações ambientais em reunião na Semarh Alagoas

Encontro abordou acesso à água para agricultores, preservação de nascentes e envio de mudas para o município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Semarh Alagoas
14/12/2025 às 09h01
Secretário de Agricultura de Atalaia discute perfuração de poços e ações ambientais em reunião na Semarh Alagoas
Encontro abordou acesso à água para agricultores, preservação de nascentes e envio de mudas para o município.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Atalaia, Eliwelton Balbino, participou, nesta última quinta-feira (11), de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) para discutir ações voltadas a preservação ambiental e o fortalecimento hídrico do município.

O encontro contou com a presença do secretário estadual Judson Cabral e do superintendente de Recursos Hídricos, Carlos Batista. Entre os principais temas debatidos esteve a perfuração de poços, considerada essencial para garantir a comunidade agrícola de Atalaia, o acesso à água de qualidade. 

Durante a reunião, também foram discutidas a situação das nascentes existentes no município e o envio de mudas, iniciativa que visa contribuir com ações de preservação ambiental.

Continua após a publicidade

 

Atalaia já conta com Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que facilitam o descarte correto de resíduos pela população. Segundo a gestão municipal, o apoio da Semarh é fundamental para ampliar o abastecimento de água e fortalecer políticas ambientais que impactam diretamente na qualidade de vida dos moradores.

Continua após a publicidade

 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente reforçou que o diálogo com o Governo do Estado é estratégico para garantir soluções sustentáveis e atender às demandas da população atalaiense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia.
Cidade Há 3 dias

Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia

Objetivo é tornar esses espaços públicos mais acolhedores para a população.

 Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos. Foto: TJ Alagoas.
Adoção Há 4 dias

Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos

“Rezo todos os dias para encontrar uma família que me dê amor e carinho”, disse a menina da Casa de Acolhimento de Atalaia.

 Fiéis celebram o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição em Atalaia. Foto: Jal Gomes.
Padroeira Há 4 dias

Fiéis celebram o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição em Atalaia

Missa solene teve como celebrante o sacerdote filho da terra, Padre Manoel Francelino, tendo como concelebrante o pároco Padre Edinaldo José.

 Copervales celebra formatura de nova turma de jovens aprendizes
Jovem Aprendiz Há 5 dias

Copervales celebra formatura de nova turma de jovens aprendizes

Programa visa preparar jovens para o mercado de trabalho dentro dos princípios do cooperativismo.

Imagem: Internet
Direito Sem Rodeios Há 6 dias

Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 32°
26° Sensação
4.61 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h58 Nascer do sol
17h39 Pôr do sol
Segunda
30° 21°
Terça
31° 21°
Quarta
33° 21°
Quinta
34° 20°
Sexta
34° 22°
Publicidade
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Aloísio Chulapa Há 9 horas

Final da Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo e PSG reúne dois ex-clubes de Aloísio Chulapa
Agricultura Há 11 horas

Secretário de Agricultura de Atalaia discute perfuração de poços e ações ambientais em reunião na Semarh Alagoas
Literatura Há 1 dia

Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí
Homenagens Há 2 dias

Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município
Selo UNICEF Há 2 dias

Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias