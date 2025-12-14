Secretário de Agricultura de Atalaia discute perfuração de poços e ações ambientais em reunião na Semarh Alagoas

Encontro abordou acesso à água para agricultores, preservação de nascentes e envio de mudas para o município.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Atalaia, Eliwelton Balbino, participou, nesta última quinta-feira (11), de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) para discutir ações voltadas a preservação ambiental e o fortalecimento hídrico do município.

O encontro contou com a presença do secretário estadual Judson Cabral e do superintendente de Recursos Hídricos, Carlos Batista. Entre os principais temas debatidos esteve a perfuração de poços, considerada essencial para garantir a comunidade agrícola de Atalaia, o acesso à água de qualidade.

Durante a reunião, também foram discutidas a situação das nascentes existentes no município e o envio de mudas, iniciativa que visa contribuir com ações de preservação ambiental.

Atalaia já conta com Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que facilitam o descarte correto de resíduos pela população. Segundo a gestão municipal, o apoio da Semarh é fundamental para ampliar o abastecimento de água e fortalecer políticas ambientais que impactam diretamente na qualidade de vida dos moradores.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente reforçou que o diálogo com o Governo do Estado é estratégico para garantir soluções sustentáveis e atender às demandas da população atalaiense.