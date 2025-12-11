21°C 34°C
Câmara Municipal de Atalaia
Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia

Objetivo é tornar esses espaços públicos mais acolhedores para a população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
11/12/2025 às 14h37
Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia
Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia.

A prefeita Ceci e o vice-prefeito Nicollas participaram, nesta quarta-feira (10), de uma reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para discutir novos projetos de construção de praças e o planejamento das reformas das já existentes.

O encontro teve como objetivo definir diretrizes e detalhar propostas que tornem esses espaços mais acolhedores, modernos e funcionais. 

Segundo a prefeita Ceci, o trabalho está sendo conduzido com atenção especial ao bem-estar da população.  “Cada projeto será elaborado com muito amor e cuidado com os espaços públicos de nossa cidade”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas destacou o empenho da gestão em transformar áreas de convivência e lazer. “Preparamos vários projetos e estamos realizando vários estudos para a gente ver cada reforma que vamos fazer e cada nova praça que será entregue, para deixarmos Atalaia cada vez mais bonita”, disse.

Os novos projetos e as reformas planejadas reforçam o compromisso da administração municipal em ampliar e melhorar os pontos de lazer e convivência na cidade, buscando, inclusive, ressignificar áreas antes abandonadas, transformando-as em locais seguros e funcionais para a população.

 

 
 
 
 
 
