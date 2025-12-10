21°C 34°C
Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos

“Rezo todos os dias para encontrar uma família que me dê amor e carinho”, disse a menina da Casa de Acolhimento de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Lucas Melo - Dicom TJAL
10/12/2025 às 20h39
Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos
Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos. Foto: TJ Alagoas.

A TV do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) foi até a Casa de Acolhimento de Atalaia para conhecer a história de Gabriela, de 12 anos, que está no abrigo esperando por uma família.

Para a equipe, a menina falou que tinha o sonho de encontrar uma família e conhecer a praia.

"Gosto de brincar, assistir e jogar bola, meu lugar favorito é a praia, nunca fui, porém tenho muita vontade de conhecer, é meu sonho. Rezo todo dia para encontrar uma família que me dê amor e carinho", disse.

Segundo a assistente social do abrigo, Ráxysa Brunna Gomes da Silva, a jovem é uma menina muito esperta e criativa. "Ela gosta de estar inserida no meio de muita gente. É comunicativa, energética, companheira e muito transparente. Gosta de frequentar a escola e fala constantemente em ter uma família e um quarto com suas coisas", destacou.

Assista ao vídeo e conheça a história de Gabriela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
