Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos

A TV do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) foi até a Casa de Acolhimento de Atalaia para conhecer a história de Gabriela, de 12 anos, que está no abrigo esperando por uma família.

Para a equipe, a menina falou que tinha o sonho de encontrar uma família e conhecer a praia.

"Gosto de brincar, assistir e jogar bola, meu lugar favorito é a praia, nunca fui, porém tenho muita vontade de conhecer, é meu sonho. Rezo todo dia para encontrar uma família que me dê amor e carinho", disse.

Segundo a assistente social do abrigo, Ráxysa Brunna Gomes da Silva, a jovem é uma menina muito esperta e criativa. "Ela gosta de estar inserida no meio de muita gente. É comunicativa, energética, companheira e muito transparente. Gosta de frequentar a escola e fala constantemente em ter uma família e um quarto com suas coisas", destacou.

Assista ao vídeo e conheça a história de Gabriela.