Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Fiéis celebram o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição em Atalaia

Missa solene teve como celebrante o sacerdote filho da terra, Padre Manoel Francelino, tendo como concelebrante o pároco Padre Edinaldo José.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Jal Gomes, Lumy Meireles e Pascom Conceição
10/12/2025 às 10h59
Fiéis celebram o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição em Atalaia
Fiéis celebram o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição em Atalaia. Foto: Jal Gomes.

Celebrado nesta última segunda-feira (8), o Dia de Nossa Senhora da Conceição atraiu centenas de devotos da padroeira do município Atalaia para a Igreja Matriz, localizada no centro da cidade. 

A missa solene teve como celebrante o sacerdote filho da terra, Padre Manoel Francelino, tendo como concelebrante o pároco Padre Edinaldo José. Estiveram presentes uma grande quantidade de fiéis, que lotaram a igreja e seus arredores, expressando viva devoção e amor à Mãe Imaculada.

Em sua homilia, Padre Francelino destacou: “Maria é esta mulher cheia e transbordante da graça; ela é aquela que se entrega e, por isso, é agraciada pelo Emanuel, Deus conosco. Peçamos à Mãe, por meio de Seu Filho Jesus, e alcançaremos todas as graças. Que a Virgem Maria passe à frente e nos proteja hoje e sempre”.

Em seguida, realizou-se a tradicional Procissão, que percorreu as ruas da idade, reunindo uma multidão em um magnífico testemunho público de fé, piedade e devoção à Virgem Maria. 

A celebração foi concluída com a bênção de Jesus Sacramentado, momento profundamente marcante e de intensa unção, que selou com graça e emoção o encerramento da linda festa.

A fé e devoção do povo atalaiense à Imaculada Conceição remota ao começo do século XIX, principalmente após iniciativa do Padre José Vicente de Macedo, em construir na região da várzea (parte da baixa de Atalaia), uma capelinha em honra a Nossa Senhora da Conceição que passou a ser padroeira afetiva do município. Desde 2012, com a criação da Paróquia, passou a ser também padroeira de Atalaia.

* Texto elaborado com informações da PASCOM Nossa Senhora da Conceição.

