21°C 34°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Copervales celebra formatura de nova turma de jovens aprendizes

Programa visa preparar jovens para o mercado de trabalho dentro dos princípios do cooperativismo.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Sescoop Alagoas
09/12/2025 às 18h56
Copervales celebra formatura de nova turma de jovens aprendizes
Copervales celebra formatura de nova turma de jovens aprendizes

A Copervales Agroindustrial celebrou, na manhã da última sexta-feira (5), em Maceió, a formatura de mais uma turma do programa Jovem Aprendiz. A iniciativa conta com a participação da cooperativa, sediada em Atalaia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em Alagoas (Sescoop/AL).

Durante a cerimônia, o gerente-geral da Copervales, Ricardo Paiva, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento profissional dos jovens da região. “Desde o começo eu acredito nesse programa. Os jovens são o futuro da nossa cooperativa e essa é uma das nossas grandes parcerias junto ao Sescoop”, afirmou.

Com a conclusão desta turma, a Copervales soma 103 jovens aprendizes formados por meio do programa. Alguns deles, inclusive, foram efetivados na própria cooperativa, como o auxiliar administrativo Henrique Marcelino, que participou do evento e compartilhou sua experiência com os novos formandos.

Continua após a publicidade

 

A formanda Lara Medeiros ressaltou o impacto positivo da experiência. "Estar encerrando esse ciclo é um momento de muita importância e gratidão na minha vida. A Copervales me ensinou muitas coisas e me trouxe pessoas muito especiais. Espero que futuramente eu encontre oportunidades tão boas quanto as que encontrei aqui”, declarou.

Continua após a publicidade

 

O Programa Aprendiz Cooperativo (Jovem Aprendiz) visa preparar jovens para o mercado de trabalho dentro dos princípios do cooperativismo. Ao longo do curso, eles desenvolvem competências profissionais, habilidades socioemocionais e passam a compreender, na prática, como a cooperação pode transformar pessoas, comunidades e projetos de vida.

Nas redes sociais, a Copervales reforçou o compromisso com a inclusão de jovens no mercado profissional. “Uma manhã marcada por sonhos realizados, conquistas e o compromisso de transformar o futuro com oportunidades concretas. Parabéns a cada um dos formandos. Que essa conquista seja o primeiro passo de uma jornada brilhante no mercado de trabalho”, diz a nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Internet
Direito Sem Rodeios Há 2 dias

Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Grupo Raposo realiza Convenção com o tema “Raposo 360°: Conquistas que Inspiram, Futuro que Celebramos”.
Grupo Raposo Há 2 dias

Grupo Raposo realiza Convenção com o tema “Raposo 360°: Conquistas que Inspiram, Futuro que Celebramos”

A edição deste ano destacou a evolução completa do Grupo Raposo, seus resultados, sua expansão, sua equipe e sua capacidade contínua de inovar.

 Igreja celebra 28 anos com foco no Advento de Cristo. Foto: Igreja Batista Shamá.
Batista Shamá Há 4 dias

Igreja celebra 28 anos com foco no Advento de Cristo

Missionário Jeudes Ferreira diz que cultos, a partir deste domingo (7), serão centrados na missão maior de Jesus na Terra: a salvação da humanidade.

 7ª edição da Feira da Reforma Agrária em Atalaia. Foto: Gustavo Marinho.
7ª Edição Há 6 dias

MST realiza a 7ª edição da Feira da Reforma Agrária em Atalaia

Evento reuniu uma diversidade de produtos agroecológicos e uma vasta programação cultural.

 Foto: Ascom / Jal Gomes
Natal Luz Há 1 semana

Natal Luz leva alegria e emoção para as famílias atalaienses

Abertura contou com cortejo natalino pelas ruas da cidade, apresentações culturais, acendimento das luzes natalinas e show de prêmios.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 34°
26° Sensação
2.9 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h57 Nascer do sol
17h37 Pôr do sol
Quinta
35° 21°
Sexta
35° 21°
Sábado
34° 21°
Domingo
34° 21°
Segunda
32° 22°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Últimas notícias
Jovem Aprendiz Há 13 horas

Copervales celebra formatura de nova turma de jovens aprendizes
2ª Divisão Há 17 horas

Juventus Sapucaia e Jovem Branca decidem a Segundona do Atalaiense 2025
Direito Sem Rodeios Há 2 dias

Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
1ª Divisão Há 2 dias

Real Alto e Ferroviária fazem a grande final da primeira divisão do Atalaiense 2025
Grupo Raposo Há 2 dias

Grupo Raposo realiza Convenção com o tema “Raposo 360°: Conquistas que Inspiram, Futuro que Celebramos”

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias