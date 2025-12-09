Copervales celebra formatura de nova turma de jovens aprendizes

A Copervales Agroindustrial celebrou, na manhã da última sexta-feira (5), em Maceió, a formatura de mais uma turma do programa Jovem Aprendiz. A iniciativa conta com a participação da cooperativa, sediada em Atalaia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em Alagoas (Sescoop/AL).

Durante a cerimônia, o gerente-geral da Copervales, Ricardo Paiva, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento profissional dos jovens da região. “Desde o começo eu acredito nesse programa. Os jovens são o futuro da nossa cooperativa e essa é uma das nossas grandes parcerias junto ao Sescoop”, afirmou.

Com a conclusão desta turma, a Copervales soma 103 jovens aprendizes formados por meio do programa. Alguns deles, inclusive, foram efetivados na própria cooperativa, como o auxiliar administrativo Henrique Marcelino, que participou do evento e compartilhou sua experiência com os novos formandos.

A formanda Lara Medeiros ressaltou o impacto positivo da experiência. "Estar encerrando esse ciclo é um momento de muita importância e gratidão na minha vida. A Copervales me ensinou muitas coisas e me trouxe pessoas muito especiais. Espero que futuramente eu encontre oportunidades tão boas quanto as que encontrei aqui”, declarou.

O Programa Aprendiz Cooperativo (Jovem Aprendiz) visa preparar jovens para o mercado de trabalho dentro dos princípios do cooperativismo. Ao longo do curso, eles desenvolvem competências profissionais, habilidades socioemocionais e passam a compreender, na prática, como a cooperação pode transformar pessoas, comunidades e projetos de vida.

Nas redes sociais, a Copervales reforçou o compromisso com a inclusão de jovens no mercado profissional. “Uma manhã marcada por sonhos realizados, conquistas e o compromisso de transformar o futuro com oportunidades concretas. Parabéns a cada um dos formandos. Que essa conquista seja o primeiro passo de uma jornada brilhante no mercado de trabalho”, diz a nota.