Câmara Municipal de Atalaia
Igreja celebra 28 anos com foco no Advento de Cristo

Missionário Jeudes Ferreira diz que cultos, a partir deste domingo (7), serão centrados na missão maior de Jesus na Terra: a salvação da humanidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Reportagem: Raimundo Gomes para Gazeta de Alagoas
06/12/2025 às 17h13
Igreja celebra 28 anos com foco no Advento de Cristo
Igreja celebra 28 anos com foco no Advento de Cristo. Foto: Igreja Batista Shamá.

A Igreja Batista Shamá, com seu templo localizado no Povoado Santo Antônio, no município de Atalaia, em Alagoas, dá início, neste domingo (7), aos cultos preparativos para o período do Advento Natalino, um tempo que o missionário Jeudes Ferreira, seu dirigente, define como foco principal da celebração do nascimento de Jesus Cristo, e que vai até o dia 24 deste mês.

“Esses cultos especiais antecedendo à chegada do Natal deveriam ter sido iniciados na Igreja Shamá, no último domingo de novembro (30). Mas neste dia estávamos celebrando, com pregação do pastor Richard Campos, os 28 anos da fundação de nossa Igreja, que é filiada à Igreja Batista Betel, de Maceió”, justificou o missionário.

MISSÃO CENTRAL DE JESUS

O dirigente da Shamá informou também que a programação dos três cultos que antecedem o Natal, a partir deste domingo (7), será focada na missão central e única de Jesus Cristo na Terra.

“O Deus que se deu a Si mesmo para salvar a humanidade e reconciliar as pessoas com o Pai todo-poderoso”, prosseguiu Jeudes Ferreira.

A epístola de Tito, no versículo 2:11, descreve Jesus como a Graça do Pai que se manifestou salvadora a todos os homens. “A Graça de Deus que veio nos ensinar a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, e dizer-nos que o plano original de Deus era para que vivêssemos de forma sóbria, justa e piamente”, destacou.

28 anos da Igreja Batista Shamá

O pastor Richard Campos falou sobre a celebração dos 28 anos da Igreja Batista Shamá, dizendo que o Salmo 126, que serviu de tema à sua reflexão, é uma das mensagens mais preciosas da Bíblia. “O salmista nos ensina que a esperança e a perseverança transformam o sofrimento em alegria”, destacou Richard.

O Salmo recorda como Deus agiu poderosamente libertando o povo judeu do cativeiro babilônico, relato contado também em Esdras 1.1-4. “Quando relembramos o agir de Deus e revisitamos nossa história, é como se vivêssemos um sonho e ficamos maravilhados com tudo aquilo que o Senhor fez”, enfatizou.

Richard é um dos pastores da IB Betel, em Maceió. Ele pediu aos membros da Shamá para celebrarem o que Deus já fez por eles. “Celebrem e confiem no que Ele ainda fará; vivam como testemunhas do Senhor no Povoado Santo Antônio e em toda Atalaia”, disse.

Texto: Raimundo Gomes - reportagem especial para a Gazeta de Alagoas - CONFIRA AQUI.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
