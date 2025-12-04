23°C 33°C
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

MST realiza a 7ª edição da Feira da Reforma Agrária em Atalaia

Evento reuniu uma diversidade de produtos agroecológicos e uma vasta programação cultural.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: MST Alagoas / Fotos: Gustavo Marinho
04/12/2025 às 12h27
MST realiza a 7ª edição da Feira da Reforma Agrária em Atalaia
7ª edição da Feira da Reforma Agrária em Atalaia. Foto: Gustavo Marinho.

A cidade de Atalaia recebeu nos dias 2 e 3 de dezembro, a 7ª edição da Feira da Reforma Agrária do MST. O evento, que já faz parte do calendário do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, reuniu uma diversidade de produtos agroecológicos cultivados nos acampamentos e assentamentos da região, além de uma vasta programação cultural apresentada por grupos e artistas locais. 

Os frutos da luta pela terra em Alagoas traduzem o compromisso do MST em levar alimentos cultivados de forma agroecológica e sem o uso de agrotóxicos, destinados à população urbana.

No encerramento da 7ª edição, ocorrido na noite desta quarta-feira (3), entre as apresentações culturais, destaque para o grupo "Cia das Artes Resgata-me", com uma linda apresentação do bumba meu boi alagoano. Também foi realizado o tradicional bingo do bezerro.

A 7ª edição da Feira da Reforma Agrária em Atalaia contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, do Governo de Alagoas e do ITERAL.

