Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia.

As obras de pavimentação asfáltica do povoado Ouricuri, em Atalaia, já estão em pleno andamento e transformam para melhor a vida das famílias da região, que há 50 anos aguardavam por essa conquista histórica. A intervenção, garantida por meio R$ 9 milhões em recursos assegurados pelo deputado federal Arthur Lira, está sendo executada com apoio técnico da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

Nesta semana, a prefeita Ceci visitou o canteiro de obras para acompanhar de perto o ritmo acelerado dos trabalhos. Ao ver o avanço significativo da pavimentação, ela fez questão de destacar a importância da parceria com o deputado Arthur Lira, responsável por viabilizar o investimento que está mudando a realidade local.

“Essa é uma obra sonhada há décadas pelos moradores. Hoje, ver máquinas trabalhando e o asfalto chegando é motivo de profunda gratidão. Quero agradecer ao deputado Arthur Lira, que acredita em Atalaia e garantiu os recursos necessários para tornar esse sonho possível”, afirmou a prefeita Ceci.

A pavimentação do povoado Ouricuri representa um marco para mais de 1.500 famílias que, pela primeira vez, começam a viver uma nova realidade de mobilidade, segurança e dignidade. Além de melhorar o tráfego e facilitar o acesso aos serviços públicos, a obra deve impulsionar o desenvolvimento econômico e valorizar toda a região.

“Comigo não existe só promessa. Existe compromisso sério com o povo alagoano, muito trabalho e entregas concretas e verdadeiras. A pavimentação de Ouricuri é apenas uma das muitas ações que estamos realizando para melhorar a vida do povo de Atalaia, nesta grande gestão feita pela prefeita Ceci”, destacou Arthur Lira.

Com o empenho da Prefeitura de Atalaia, o apoio da Codevasf e a articulação decisiva de Arthur Lira, o município celebra uma transformação que avança a passos largos — e que ficará marcada na história da comunidade.