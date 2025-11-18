22°C 35°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia

Com o empenho da Prefeitura de Atalaia, o apoio da Codevasf e a articulação decisiva de Arthur Lira, o município celebra uma transformação que avança a passos largos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Foto: Jal Gomes
18/11/2025 às 14h47
Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia
Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia.

As obras de pavimentação asfáltica do povoado Ouricuri, em Atalaia, já estão em pleno andamento e transformam para melhor a vida das famílias da região, que há 50 anos aguardavam por essa conquista histórica. A intervenção, garantida por meio R$ 9 milhões em recursos assegurados pelo deputado federal Arthur Lira, está sendo executada com apoio técnico da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

Nesta semana, a prefeita Ceci visitou o canteiro de obras para acompanhar de perto o ritmo acelerado dos trabalhos. Ao ver o avanço significativo da pavimentação, ela fez questão de destacar a importância da parceria com o deputado Arthur Lira, responsável por viabilizar o investimento que está mudando a realidade local.

“Essa é uma obra sonhada há décadas pelos moradores. Hoje, ver máquinas trabalhando e o asfalto chegando é motivo de profunda gratidão. Quero agradecer ao deputado Arthur Lira, que acredita em Atalaia e garantiu os recursos necessários para tornar esse sonho possível”, afirmou a prefeita Ceci.

Continua após a publicidade

 

A pavimentação do povoado Ouricuri representa um marco para mais de 1.500 famílias que, pela primeira vez, começam a viver uma nova realidade de mobilidade, segurança e dignidade. Além de melhorar o tráfego e facilitar o acesso aos serviços públicos, a obra deve impulsionar o desenvolvimento econômico e valorizar toda a região.

Continua após a publicidade

 

“Comigo não existe só promessa. Existe compromisso sério com o povo alagoano, muito trabalho e entregas concretas e verdadeiras. A pavimentação de Ouricuri é apenas uma das muitas ações que estamos realizando para melhorar a vida do povo de Atalaia, nesta grande gestão feita pela prefeita Ceci”, destacou Arthur Lira.

Com o empenho da Prefeitura de Atalaia, o apoio da Codevasf e a articulação decisiva de Arthur Lira, o município celebra uma transformação que avança a passos largos — e que ficará marcada na história da comunidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro.
Natal Luz Há 1 dia

Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro

Evento será realizado a partir das 17h, na Vila José Paulino, marcando oficialmente o início das celebrações natalinas no município.

 Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras.
Consciência Negra Há 2 dias

Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras

Programação especial destaca a força da ancestralidade e promove reflexão sobre igualdade e respeito.

 Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18).
Natal Luz Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18)

Distribuição será feita porta a porta, contemplando todas as localidades do município.

 Culto de Aniversário foi conduzido pelo Pastor Felipe Dornellas.
118 anos Há 2 dias

Primeira Igreja Batista de Atalaia celebra com culto os seus 118 anos de pregação do Evangelho no município

Culto de Aniversário foi conduzido pelo Pastor Felipe Dornellas.

 Ouricuri em transformação: ruas ganham nova vida com pavimentação e cuidado.
Obras Há 4 dias

Ouricuri em transformação: ruas ganham nova vida com pavimentação e cuidado

Obras no povoado seguem em ritmo acelerado, mudando o cenário e trazendo mais dignidade às famílias.

Atalaia, AL
27°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 35°
27° Sensação
5.17 km/h Vento
51% Umidade
34% (0.3mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h26 Pôr do sol
Quinta
35° 21°
Sexta
33° 21°
Sábado
31° 21°
Domingo
33° 22°
Segunda
33° 20°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Chulapa Há 6 minutos

Aloísio Chulapa visita o “Patrão” Rogério Ceni no CT do Bahia
2ª Fase Há 15 horas

Vira Copos e Real Alto largam na frente na segunda fase do Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão
Parceria Há 18 horas

Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia
Natal Luz Há 1 dia

Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro
Consciência Negra Há 2 dias

Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias