Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro.

A magia do fim de ano vai tomar conta de Atalaia, no domingo, dia 30 de novembro, com a abertura oficial do Natal Luz 2025, que traz o tema “Atalaia iluminada de amor e esperança”. A programação começa às 17h, na Vila José Paulino, e contará com um grande cortejo natalino que percorrerá as ruas da cidade, marcando o início das celebrações.

Para marcar o início das festividades, um grande cortejo natalino vai percorrer as ruas da cidade, reunindo escolas, famílias, grupos culturais, artistas, personagens natalinos e toda a comunidade. Será um espetáculo de cores, música, luzes e alegria que simboliza renovação, união e o verdadeiro espírito natalino.

Além de toda a programação cultural, a noite também contará com o tradicional Show de Prêmios do Natal Luz, que já faz parte da história das famílias atalaiense e movimenta a cidade com muita expectativa e comemoração.

A prefeita Ceci destacou a importância da celebração para os moradores e para a cultura local. “O Natal Luz já é uma tradição muito querida em Atalaia. É um momento de união, fé e alegria para todas as famílias. Preparamos tudo com muito carinho para que nossa população viva uma noite especial, cheia de esperança e encantamento. Ver nossas ruas iluminadas e o sorriso das crianças é o que faz tudo valer a pena", disse.

O vice-prefeito Nicollas reforçou o compromisso da gestão em fortalecer as tradições do município. “O Natal Luz transforma Atalaia e renova nossa energia. É uma festa que reúne a cidade inteira e reforça nossos valores de amor e solidariedade. A população pode esperar uma abertura linda, preparada para emocionar e celebrar o que há de mais bonito neste período", destacou.

A Prefeitura de Atalaia convida toda a população a participar da abertura e acompanhar a programação especial que seguirá ao longo de todo o mês de dezembro, mantendo viva a tradição que ilumina a cidade e aquece o coração das famílias atalaienses.