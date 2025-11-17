Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início nesta segunda-feira (17) à Semana da Consciência Negra, uma programação especial dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e ao reconhecimento de sua importância histórica para o povo alagoano.

As atividades começaram com uma oficina criativa voltada para as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que participaram da confecção de bonecas afro e pintura em tela, explorando cores, identidade e ancestralidade. O momento reforçou a importância da representatividade e da construção de autoestima desde a infância.

“Celebrar a Consciência Negra é reafirmar nossa história, nossa cultura e os valores que formam a identidade do nosso povo. É garantir que nossas crianças cresçam reconhecendo e respeitando suas raízes”, destacou a secretária de Assistência Social, Valéria Araújo.

A programação segue durante toda a semana com oficinas, culinária tradicional, arte e apresentações culturais que fortalecem o protagonismo da cultura afro-brasileira.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA AFRO-BRASILEIRA

17/11 – Segunda-feira

Confecção de bonecas afro e pintura em tela

9h30 • Sede da Secretaria de Assistência Social

Público: Crianças e adolescentes do SCFV

18/11 – Terça-feira

Oficina de cuscuz recheado

13h30 • CRAS

Público: Grupo Mulheres Mãos de Ouro

19/11 – Quarta-feira

Exposição de artes afro e apresentações culturais

9h • Praça Central

Atrações: Capoeira, Maculelê e Dança Afro

20/11 – Quinta-feira

Feriado – Dia da Consciência Negra

21/11 – Sexta-feira

Oficina de tapioca da culinária afro

13h30 • CRAS

Público: Grupo MãeTEA

A Semana da Consciência Negra em Atalaia reforça o compromisso da gestão municipal com o respeito, a diversidade, a cultura e a promoção da igualdade racial. A Prefeitura convida toda a população a participar dos momentos culturais e formativos que seguem até sexta-feira.