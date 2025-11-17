Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início nesta segunda-feira (17) à Semana da Consciência Negra, uma programação especial dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e ao reconhecimento de sua importância histórica para o povo alagoano.
As atividades começaram com uma oficina criativa voltada para as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que participaram da confecção de bonecas afro e pintura em tela, explorando cores, identidade e ancestralidade. O momento reforçou a importância da representatividade e da construção de autoestima desde a infância.
“Celebrar a Consciência Negra é reafirmar nossa história, nossa cultura e os valores que formam a identidade do nosso povo. É garantir que nossas crianças cresçam reconhecendo e respeitando suas raízes”, destacou a secretária de Assistência Social, Valéria Araújo.
A programação segue durante toda a semana com oficinas, culinária tradicional, arte e apresentações culturais que fortalecem o protagonismo da cultura afro-brasileira.
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA AFRO-BRASILEIRA
17/11 – Segunda-feira
Confecção de bonecas afro e pintura em tela
9h30 • Sede da Secretaria de Assistência Social
Público: Crianças e adolescentes do SCFV
18/11 – Terça-feira
Oficina de cuscuz recheado
13h30 • CRAS
Público: Grupo Mulheres Mãos de Ouro
19/11 – Quarta-feira
Exposição de artes afro e apresentações culturais
9h • Praça Central
Atrações: Capoeira, Maculelê e Dança Afro
20/11 – Quinta-feira
Feriado – Dia da Consciência Negra
21/11 – Sexta-feira
Oficina de tapioca da culinária afro
13h30 • CRAS
Público: Grupo MãeTEA
A Semana da Consciência Negra em Atalaia reforça o compromisso da gestão municipal com o respeito, a diversidade, a cultura e a promoção da igualdade racial. A Prefeitura convida toda a população a participar dos momentos culturais e formativos que seguem até sexta-feira.