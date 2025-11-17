21°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras

Programação especial destaca a força da ancestralidade e promove reflexão sobre igualdade e respeito.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
17/11/2025 às 17h09
Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras
Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início nesta segunda-feira (17) à Semana da Consciência Negra, uma programação especial dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e ao reconhecimento de sua importância histórica para o povo alagoano.

As atividades começaram com uma oficina criativa voltada para as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que participaram da confecção de bonecas afro e pintura em tela, explorando cores, identidade e ancestralidade. O momento reforçou a importância da representatividade e da construção de autoestima desde a infância.

“Celebrar a Consciência Negra é reafirmar nossa história, nossa cultura e os valores que formam a identidade do nosso povo. É garantir que nossas crianças cresçam reconhecendo e respeitando suas raízes”, destacou a secretária de Assistência Social, Valéria Araújo.

Continua após a publicidade

 

A programação segue durante toda a semana com oficinas, culinária tradicional, arte e apresentações culturais que fortalecem o protagonismo da cultura afro-brasileira.

Continua após a publicidade

 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA AFRO-BRASILEIRA

17/11 – Segunda-feira
Confecção de bonecas afro e pintura em tela
9h30 • Sede da Secretaria de Assistência Social
Público: Crianças e adolescentes do SCFV

18/11 – Terça-feira
Oficina de cuscuz recheado
13h30 • CRAS
Público: Grupo Mulheres Mãos de Ouro

19/11 – Quarta-feira
Exposição de artes afro e apresentações culturais
9h • Praça Central
Atrações: Capoeira, Maculelê e Dança Afro

20/11 – Quinta-feira
Feriado – Dia da Consciência Negra

21/11 – Sexta-feira
Oficina de tapioca da culinária afro
13h30 • CRAS
Público: Grupo MãeTEA

A Semana da Consciência Negra em Atalaia reforça o compromisso da gestão municipal com o respeito, a diversidade, a cultura e a promoção da igualdade racial. A Prefeitura convida toda a população a participar dos momentos culturais e formativos que seguem até sexta-feira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro.
Natal Luz Há 6 horas

Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro

Evento será realizado a partir das 17h, na Vila José Paulino, marcando oficialmente o início das celebrações natalinas no município.

 Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18).
Natal Luz Há 20 horas

Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18)

Distribuição será feita porta a porta, contemplando todas as localidades do município.

 Culto de Aniversário foi conduzido pelo Pastor Felipe Dornellas.
118 anos Há 1 dia

Primeira Igreja Batista de Atalaia celebra com culto os seus 118 anos de pregação do Evangelho no município

Culto de Aniversário foi conduzido pelo Pastor Felipe Dornellas.

 Ouricuri em transformação: ruas ganham nova vida com pavimentação e cuidado.
Obras Há 3 dias

Ouricuri em transformação: ruas ganham nova vida com pavimentação e cuidado

Obras no povoado seguem em ritmo acelerado, mudando o cenário e trazendo mais dignidade às famílias.

 Supermercado Bom Jesus completa 26 anos de história, qualidade e preço baixo.
26 anos Há 1 semana

Supermercado Bom Jesus completa 26 anos de história, qualidade e preço baixo

A data foi celebrada neste sábado (8) com uma grande festa, música ao vivo, sorteios de prêmios e promoções especiais durante todo o mês de aniversário.

Atalaia, AL
31°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 32°
34° Sensação
5.77 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h26 Pôr do sol
Quarta
34° 21°
Quinta
32° 21°
Sexta
31° 22°
Sábado
30° 22°
Domingo
32° 21°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Natal Luz Há 6 horas

Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro
Consciência Negra Há 19 horas

Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras
Natal Luz Há 20 horas

Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18)
FEJAES Há 1 dia

Prefeitura de Atalaia anuncia 8ª FEJAES 2025, feira que valoriza o empreendedorismo, a cultura e a criatividade da EJA
118 anos Há 1 dia

Primeira Igreja Batista de Atalaia celebra com culto os seus 118 anos de pregação do Evangelho no município

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias