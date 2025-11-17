Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18).

A magia do Natal Luz 2025 já começa a tomar conta de Atalaia! A partir desta terça-feira (18), a Prefeitura dará início à entrega dos cupons do Show de Prêmios, que acontecerá no dia 30 de novembro, durante a grande abertura oficial do Natal Luz.

A distribuição será feita porta a porta, contemplando todas as localidades do município. As equipes da Prefeitura visitarão os lares atalaienses, garantindo que cada família receba seu cupom de forma organizada, segura e próxima, do jeito que Atalaia gosta de fazer.

O Show de Prêmios acontecerá no dia 30 de novembro, a partir das 17h, logo após o tradicional cortejo natalino que percorrerá as ruas da cidade, marcando o início oficial do Natal Luz 2025, que este ano traz o tema: “Atalaia iluminada de amor e esperança”.

A prefeita Ceci destacou a importância dessa tradição que fortalece a união das famílias e aquece o espírito natalino na cidade. “O Natal Luz é um momento muito especial para Atalaia. Levamos alegria, esperança e carinho para dentro da casa de cada família. A entrega dos cupons é mais um gesto de cuidado e proximidade com o nosso povo. No dia 30, vamos viver uma noite inesquecível", disse.

A orientação da Prefeitura é que os moradores preencham corretamente todas as informações do cupom, que deverá ser entregue no dia do evento para participar do Show de Prêmios.