Primeira Igreja Batista de Atalaia celebra com culto os seus 118 anos de pregação do Evangelho no município

A Primeira Igreja Evangélica Batista de Atalaia (PIB) celebrou na noite deste último sábado (15), seus 118 anos de pregação do Evangelho no município de Atalaia. O Culto especial de aniversário foi conduzido pelo pastor Felipe Dornellas e contou com a presença de membros da Igreja e de pastores convidados.
“Queremos agradecer a Deus por todos os seus benefícios, todos os membros e congregados, que não mediu esforços para enfrentar perdas que aconteceram ao longo desses 118 anos, mas que na verdade todas as perdas foram para o propósito BEM MAIOR, hoje vivermos um novo tempo de inovação, revitalização e de grandes desafios”, destaca a PIB de Atalaia, em nota nas redes sociais.
A PIB de Atalaia surge em 4 de novembro de 1907, sendo a primeira Igreja Evangélica no município e a 5ª Igreja Batista em Alagoas. Chega à Atalaia nas primeiras décadas após a Proclamação da República, que trouxe uma maior liberdade religiosa, ao contrário da hegemonia católica que era vivenciada no Brasil imperial.
Porém, em uma cidade de interior, onde as mudanças eram sentidas de forma mais lenta, o trabalho inicial dos Batistas em Atalaia enfrentou grandes perseguições, com os crentes por vezes sendo acusados de perturbações ou tendo o templo invadido e depredado.
Mas, o pioneirismo da missão evangelizadora da Igreja Batista em Atalaia é anterior a esta data, tendo iniciado por volta do ano de 1893, quando o pastor João Gualberto Batista, da IB de Maceió, enviou um evangelista à cidade. O missionário Jefte Hamihon, ao chegar a Alagoas (1901), reiniciou a pregação do Evangelho em Atalaia, enviando a cidade o diácono Francisco Sandes para continuar a obra.
Em publicação nas redes sociais, Francisco Bonato Pereira nos conta a dificuldade que o diácono enfrentou em sua pregação do Evangelho de Cristo em Atalaia. “Este irmão voltou a Maceió debaixo de terríveis perseguições. Salomão Ginsburg, em relatório enviado à Missão, descreveu o fato dizendo: ‘Ontem, voltei do Estado de Alagoas, onde uma grande perseguição rompeu em Atalaia. Um grupo de romanos tinha entrado na sala onde o irmão Sandes estava pregando e quebrando todos os bancos, cadeiras, lamparinas, etc. Felizmente os crentes saíram ilesos. Ginsburg procurou o Governador Euclides Vieira Malta, que prometeu pagar os prejuízos da Igreja”.
“A IB de Atalaia, todavia, não viveu somente de sofrimentos, porque, quanto maior era a dificuldade, mais era o desejo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas”, destaca Francisco Bonato em seu artigo.
Em 1928 foi organizada uma Igreja na Fazenda Monte Santo (OJB, de 04.04.1929, p.13), que durou até a mudança dos membros. Em 1950 duas congregações haviam nos povoados de Jenipapeiro e Bittencourt, dirigidas pelos diáconos Trajano Bonfim e Agripino Fernandes Prado. “Cabe destacar que para alcançar estas localidades os crentes se deslocavam à noite, portando lamparinas a querosene”, comenta Francisco Bonato.
Ligada a Convenção Batista Brasileira e Alagoana, a primeira IB de Atalaia encontra-se hoje com seu templo reformado, no mesmo local onde foi organizada, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca e continua proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, comprometida em amar a Deus e uns aos outros, vivenciando esse relacionamento de fé em grupos, de casa em casa, como também nos grandes ajuntamentos de celebração.
Ao olhar para trás, vê-se um testemunho vivo de fé que sobreviveu às adversidades e ao preconceito. Ao olhar para frente, vê-se uma igreja viva, atuante e comprometida com sua missão de transformar vidas.