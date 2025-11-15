Ouricuri em transformação: ruas ganham nova vida com pavimentação e cuidado.

Mesmo à noite, o trabalho não para em Atalaia. Nesta sexta-feira (14), as equipes da Prefeitura seguiram em ritmo acelerado nas obras de pavimentação do povoado Ouricuri, garantindo mais qualidade de vida, mobilidade e dignidade para as famílias da região.

As ruas já começam a ganhar uma nova aparência, mais seguras, acessíveis e iluminadas, resultado de um esforço contínuo da gestão da prefeita Ceci, que tem feito de Atalaia um verdadeiro canteiro de obras.

“Nosso compromisso é com o povo, e isso significa trabalhar sem parar, de dia e de noite, pra entregar o que a população merece: ruas pavimentadas, infraestrutura de verdade e mais qualidade de vida. O Ouricuri está ficando lindo, e ver a alegria das pessoas é a maior recompensa desse trabalho”, destacou a prefeita.

Continua após a publicidade

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, ressaltou o impacto positivo da pavimentação para o desenvolvimento local e para o dia a dia dos moradores.

Continua após a publicidade

“Essa obra muda completamente a realidade do Ouricuri. A pavimentação melhora o acesso, acaba com a lama e a poeira e valoriza cada residência. Estamos avançando por toda Atalaia com obras que fazem diferença na vida das pessoas”, afirmou o secretário.

A ação faz parte do programa de infraestrutura da Prefeitura de Atalaia, que já beneficiou diversos bairros e povoados com pavimentação em paralelepípedo, drenagem e melhorias urbanas. O objetivo é seguir ampliando as frentes de trabalho e garantir que o progresso chegue a todos os cantos do município.