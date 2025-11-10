Supermercado Bom Jesus completa 26 anos de história, qualidade e preço baixo.

Novembro é mês de festa para o Supermercado Bom Jesus! A rede, que se tornou referência em economia, qualidade e variedade, completou 26 anos de história no último sábado (8), celebrando a data com uma grande festa, música ao vivo, sorteios de prêmios e promoções especiais durante todo o mês de aniversário.

Desde 1999 o Supermercado Bom Jesus cresce a cada ano e já conta com duas unidades em Atalaia (centro e bairro José Paulino) e uma unidade em Capela. Ao longo dos anos, a mais querida da cidade conquistou os atalaienses com ótimo atendimento e preços acessíveis.

“Muito obrigado aos nossos clientes e amigos por tudo. Foram 26 anos de muita energia, levando sempre muita qualidade, variedade e o melhor preço para todos”, destaca a empresária Michele.

O aniversário foi do Supermercado Bom Jesus, mas quem ganhou o presente foram seus clientes, que concorreram a quatro vale compras no valor de R$ 500,00 e muitos outros prêmios incríveis.

E os presentes não param! Está rolando no Instagram do Supermercado Bom Jesus um super sorteio de um completo kit churrasco. CLIQUE AQUI e participe.