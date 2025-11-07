ARSAL define novas tarifas do Transporte Complementar em Alagoas; veja os novos preços para Atalaia

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (ARSAL) aprovou, em reunião do colegiado realizada no dia 5 de novembro, o reajuste das tarifas do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (SECOMP). A medida foi formalizada pela Resolução ARSAL nº 228/2025 e publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (7).

Os novos valores passam a valer a partir do dia 8 de dezembro de 2025 e atingem todas as linhas complementares e metropolitanas, incluindo as rotas que ligam o município de Atalaia à capital Maceió.

De acordo com a nova tabela, a rota Atalaia – Maceió via Polo, que atualmente custa R$ 11,10, passará a custar R$ 11,80. Já a rota Atalaia – Maceió Metropolitana via Chã do Pilar terá a tarifa reajustada de R$ 11,10 para R$ 11,90.

Segundo a ARSAL, o aumento considera fatores como custos operacionais, manutenção da frota, variação de insumos e a necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

Atalaia é uma das cidades com maior fluxo de passageiros que utilizam diariamente o transporte complementar para estudar, trabalhar ou acessar serviços na capital.

O reajuste trará impacto no orçamento das famílias atalaienses. Um passageiro que realiza o trajeto de segunda a sexta-feira (22 dias úteis no mês), ida e volta, passará a ter um custo mensal estimado de R$ 519,20 (via Polo) ou R$ 523,60 (via Chã do Pilar) a partir do dia 8 de dezembro.

Com informações do site BR104