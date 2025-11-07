20°C 34°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

ARSAL define novas tarifas do Transporte Complementar em Alagoas; veja os novos preços para Atalaia

Reajuste passa a valer em 8 de dezembro de 2025.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Diário Oficial de AL
07/11/2025 às 18h57 Atualizada em 07/11/2025 às 19h21
ARSAL define novas tarifas do Transporte Complementar em Alagoas; veja os novos preços para Atalaia
ARSAL define novas tarifas do Transporte Complementar em Alagoas. Foto: Addison Couto

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (ARSAL) aprovou, em reunião do colegiado realizada no dia 5 de novembro, o reajuste das tarifas do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (SECOMP). A medida foi formalizada pela Resolução ARSAL nº 228/2025 e publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (7).

Os novos valores passam a valer a partir do dia 8 de dezembro de 2025 e atingem todas as linhas complementares e metropolitanas, incluindo as rotas que ligam o município de Atalaia à capital Maceió.

De acordo com a nova tabela, a rota Atalaia – Maceió via Polo, que atualmente custa R$ 11,10, passará a custar R$ 11,80. Já a rota Atalaia – Maceió Metropolitana via Chã do Pilar terá a tarifa reajustada de R$ 11,10 para R$ 11,90.

Continua após a publicidade

 

Segundo a ARSAL, o aumento considera fatores como custos operacionais, manutenção da frota, variação de insumos e a necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

Continua após a publicidade

 

Atalaia é uma das cidades com maior fluxo de passageiros que utilizam diariamente o transporte complementar para estudar, trabalhar ou acessar serviços na capital. 

O reajuste trará impacto no orçamento das famílias atalaienses. Um passageiro que realiza o trajeto de segunda a sexta-feira (22 dias úteis no mês), ida e volta, passará a ter um custo mensal estimado de R$ 519,20 (via Polo) ou R$ 523,60 (via Chã do Pilar) a partir do dia 8 de dezembro.

* Com informações do site BR104

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Internet
Coluna Há 5 horas

A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira

Texto escrito para a Coluna do Thyago Pereira, no site Atalaia Pop.

 Projeto de Lei encaminhado pela prefeita Ceci faz justiça histórica e homenageia grandes nomes da história de Atalaia.
Homenagens Há 3 dias

Projeto de Lei encaminhado pela prefeita Ceci faz justiça histórica e homenageia grandes nomes da história de Atalaia

Proposta aprovada pela Câmara denomina ruas do Povoado Santa Edwiges com nomes de personalidades que marcaram a história do município.

 IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia.
Nomes Populares Há 3 dias

IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia

Assim como em Atalaia, Maria e José também lideram o ranking em todo o Brasil, reforçando uma tradição que atravessa gerações.

 MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)
Agricultura Familiar Há 3 dias

MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)

Parceria servirá de modelo para outros assentamentos do movimento social no país.

 Obras de pavimentação no povoado Ouricuri são retomadas após o período chuvoso.
Obra Há 3 dias

Obras de pavimentação no Distrito Ouricuri são retomadas após o período chuvoso

Obra visa garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança e conforto para pedestres e motoristas, além de valorizar o espaço urbano e facilitar o escoamento da produção local.

Atalaia, AL
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 35°
24° Sensação
2.26 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h53 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Domingo
34° 21°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 20°
Quarta
31° 20°
Quinta
32° 19°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Coluna Há 4 horas

A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Reajuste Há 5 horas

ARSAL define novas tarifas do Transporte Complementar em Alagoas; veja os novos preços para Atalaia
Educação Há 13 horas

Prefeitura de Atalaia garante transporte gratuito para estudantes que farão o ENEM neste domingo (9)
Mutirão Há 16 horas

Alunos do EJA participam de mutirão de consultas oftalmológicas neste sábado (8)
Saúde Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia inicia ações do Novembro Azul com palestra na UBS Branca I

Publicidade
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6873 (07/11/25)
09
24
28
35
36
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3533 (07/11/25)
01
03
05
06
08
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias