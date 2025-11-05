Projeto de Lei encaminhado pela prefeita Ceci faz justiça histórica e homenageia grandes nomes da história de Atalaia.

A prefeita de Atalaia, Ceci (MDB), encaminhou no último mês de setembro à Câmara Municipal o Projeto de Lei (PL) nº 12/2025, que denomina as ruas do Povoado Santa Edwiges, antigo 21, localizado no bairro José Paulino. A proposta foi aprovada em segundo turno na manhã desta terça-feira (4) e agora seguirá para a sanção da gestora.

Além de atender à Lei Federal nº 6.454/1977, que proíbe a nomeação de logradouros públicos com nomes de pessoas ainda vivas, o projeto tem um caráter histórico e de valorização da memória atalaiense, prestando homenagem a personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento político, educacional, cultural e social do município.

“Desse modo, torna-se necessária a adequação dos nomes atualmente atribuídos, tendo sido utilizado como referência para as denominações constantes do presente Projeto de Lei o livro ‘Filhos Ilustres de Atalaia’, de autoria de Phablo Monteiro, onde são apresentados nomes de cidadãos notáveis da nossa cidade”, destacou a prefeita Ceci na mensagem encaminhada ao Legislativo Municipal.

Entre os homenageados estão grandes nomes da política, da educação, do jornalismo, da cultura e da literatura atalaiense, como o primeiro intendente (prefeito) Francisco Guilherme de Farias Bittencourt, o ex-intendente (prefeito) Alexandre Vieira Peixoto, atalaiense que era irmão do ex-presidente Marechal Floriano Peixoto, a historiadora Vandete Pacheco, o jornalista Valmir Calheiros, o ex-vice-prefeito Dr. Elvio Brasil, a professora Enid Lisboa e a autora do Hino de Atalaia, professora Celina Sampaio Ramos, entre outros.

Com a aprovação do PL, as ruas do Povoado Santa Edwiges passam a ter as seguintes denominações:

• Avenida Doutor Alfredo de Maya

• Avenida Vandete Pacheco Cavalcante

• Rua Folclorista Zé Neto

• Rua Jacintho da Costa Medeiros

• Rua Jornalista Valmir Calheiros

• Rua Doutor Elvio Alves Brasil

• Rua Professora Enid Lisboa de Magalhães Oliveira

• Rua Professora Carmelita Souza Bittencourt

• Rua Alexandre Vieira Peixoto

• Rua Poeta Cláudio Cardoso

• Rua Francisco Guilherme de Farias Bittencourt

• Rua Edite Vieira Camelo de Moraes

• Rua Professora Celina Sampaio Ramos

• Rua Doutora Maria Theresa de Medeiros Pacheco

Com este projeto da prefeita Ceci, o município de Atalaia dá mais um passo importante no resgate de sua história e na valorização das personalidades que deixaram um importante legado para o município.