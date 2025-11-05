20°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Projeto de Lei encaminhado pela prefeita Ceci faz justiça histórica e homenageia grandes nomes da história de Atalaia

Proposta aprovada pela Câmara denomina ruas do Povoado Santa Edwiges com nomes de personalidades que marcaram a história do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
05/11/2025 às 10h33 Atualizada em 05/11/2025 às 13h32
Projeto de Lei encaminhado pela prefeita Ceci faz justiça histórica e homenageia grandes nomes da história de Atalaia
Projeto de Lei encaminhado pela prefeita Ceci faz justiça histórica e homenageia grandes nomes da história de Atalaia.

A prefeita de Atalaia, Ceci (MDB), encaminhou no último mês de setembro à Câmara Municipal o Projeto de Lei (PL) nº 12/2025, que denomina as ruas do Povoado Santa Edwiges, antigo 21, localizado no bairro José Paulino. A proposta foi aprovada em segundo turno na manhã desta terça-feira (4) e agora seguirá para a sanção da gestora.

Além de atender à Lei Federal nº 6.454/1977, que proíbe a nomeação de logradouros públicos com nomes de pessoas ainda vivas, o projeto tem um caráter histórico e de valorização da memória atalaiense, prestando homenagem a personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento político, educacional, cultural e social do município.

“Desse modo, torna-se necessária a adequação dos nomes atualmente atribuídos, tendo sido utilizado como referência para as denominações constantes do presente Projeto de Lei o livro ‘Filhos Ilustres de Atalaia’, de autoria de Phablo Monteiro, onde são apresentados nomes de cidadãos notáveis da nossa cidade”, destacou a prefeita Ceci na mensagem encaminhada ao Legislativo Municipal.

Continua após a publicidade

 

Entre os homenageados estão grandes nomes da política, da educação, do jornalismo, da cultura e da literatura atalaiense, como o primeiro intendente (prefeito) Francisco Guilherme de Farias Bittencourt, o ex-intendente (prefeito) Alexandre Vieira Peixoto, atalaiense que era irmão do ex-presidente Marechal Floriano Peixoto,  a historiadora Vandete Pacheco, o jornalista Valmir Calheiros, o ex-vice-prefeito Dr. Elvio Brasil, a professora Enid Lisboa e a autora do Hino de Atalaia, professora Celina Sampaio Ramos, entre outros.

Continua após a publicidade

 

Com a aprovação do PL, as ruas do Povoado Santa Edwiges passam a ter as seguintes denominações:

•    Avenida Doutor Alfredo de Maya
•    Avenida Vandete Pacheco Cavalcante
•    Rua Folclorista Zé Neto
•    Rua Jacintho da Costa Medeiros
•    Rua Jornalista Valmir Calheiros
•    Rua Doutor Elvio Alves Brasil
•    Rua Professora Enid Lisboa de Magalhães Oliveira
•    Rua Professora Carmelita Souza Bittencourt
•    Rua Alexandre Vieira Peixoto
•    Rua Poeta Cláudio Cardoso
•    Rua Francisco Guilherme de Farias Bittencourt
•    Rua Edite Vieira Camelo de Moraes
•    Rua Professora Celina Sampaio Ramos
•    Rua Doutora Maria Theresa de Medeiros Pacheco

Com este projeto da prefeita Ceci, o município de Atalaia dá mais um passo importante no resgate de sua história e na valorização das personalidades que deixaram um importante legado para o município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia.
Nomes Populares Há 22 horas

IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia

Assim como em Atalaia, Maria e José também lideram o ranking em todo o Brasil, reforçando uma tradição que atravessa gerações.

 MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)
Agricultura Familiar Há 1 dia

MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)

Parceria servirá de modelo para outros assentamentos do movimento social no país.

 Obras de pavimentação no povoado Ouricuri são retomadas após o período chuvoso.
Obra Há 1 dia

Obras de pavimentação no Distrito Ouricuri são retomadas após o período chuvoso

Obra visa garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança e conforto para pedestres e motoristas, além de valorizar o espaço urbano e facilitar o escoamento da produção local.

 Atalaia será sede do Curso de Piscicultura em Área da Reforma Agrária.
MST Há 4 dias

Atalaia será sede do Curso de Piscicultura em Área da Reforma Agrária

Curso acontece de 3 a 5 de novembro no Centro de Formação Zumbi dos Palmares.

 Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri.
Agricultura Familiar Há 5 dias

Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri

Conquista da comunidade rural contou com o apoio do governador Paulo Dantas e do deputado estadual Ronaldo Medeiros.

Atalaia, AL
26°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 32°
27° Sensação
4.88 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h53 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Quinta
34° 19°
Sexta
34° 20°
Sábado
34° 21°
Domingo
35° 22°
Segunda
34° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Homenagens Há 8 horas

Projeto de Lei encaminhado pela prefeita Ceci faz justiça histórica e homenageia grandes nomes da história de Atalaia
Poder Legislativo Há 10 horas

Vereador Neto Acioli tem quatro indicações aprovadas na sessão ordinária desta terça-feira (4)
Nomes Populares Há 22 horas

IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia
Lançamento Há 23 horas

Atalaiense Sport Clube apresenta uniforme oficial do Fut7
Agricultura Familiar Há 1 dia

MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias