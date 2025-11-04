IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia.

Atalaia segue acompanhando a tendência nacional quando o assunto são os nomes mais populares. Segundo o levantamento “Nomes no Brasil”, divulgado nesta terça-feira (4) pelo IBGE com base no Censo Demográfico de 2022, Maria e José continuam liderando o ranking de registros no município.

De acordo com o levantamento, 5.096 atalaienses se chamam Maria, enquanto José aparece como o nome masculino mais comum, com 3.715 registros. Logo atrás estão Ana (669 pessoas) e João (741 pessoas).

Entre as mulheres, também figuram no “top 10” nomes como Josefa, Cícera, Laura, Adriana, Quitéria, Jessica, Júlia e Aline. Já entre os homens, além de José e João, aparecem Cícero, Antônio, Luiz, Pedro, Carlos, Lucas, Paulo e Manoel.

Continua após a publicidade

Nos sobrenomes, o município também segue a tendência nacional. O destaque fica para Silva, presente em 16.330 registros em Atalaia, seguido por Santos (10.480) e Oliveira (1.832). Outros nomes de família bastante comuns no município são Ferreira, Lima, Conceição, Gomes, Alves, Souza e Melo.

Continua após a publicidade

Tendência nacional

Assim como em Atalaia, Maria e José também lideram o ranking em todo o Brasil, reforçando uma tradição que atravessa gerações. Segundo o IBGE, o país contabiliza mais de 12,2 milhões de Marias e 5,1 milhões de Josés.