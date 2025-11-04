20°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Obras de pavimentação no Distrito Ouricuri são retomadas após o período chuvoso

Obra visa garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança e conforto para pedestres e motoristas, além de valorizar o espaço urbano e facilitar o escoamento da produção local.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
04/11/2025 às 16h38 Atualizada em 04/11/2025 às 16h43
Obras de pavimentação no Distrito Ouricuri são retomadas após o período chuvoso
Obras de pavimentação no povoado Ouricuri são retomadas após o período chuvoso.

Após o período de chuvas intensas, a Prefeitura de Atalaia retomou com força total as obras de pavimentação no povoado Ouricuri, uma das comunidades mais aguardadas para receber melhorias na infraestrutura urbana. O serviço, que faz parte do pacote de investimentos da gestão municipal em mobilidade e qualidade de vida, contempla a implantação de calçamento, drenagem e melhorias no acesso às residências.

A obra visa garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança e conforto para pedestres e motoristas, além de valorizar o espaço urbano e facilitar o escoamento da produção local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o cronograma foi retomado tão logo as condições climáticas permitiram, garantindo o andamento dos serviços com qualidade e segurança.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci destacou a importância da pavimentação para o desenvolvimento do município e o compromisso da gestão com cada comunidade. 

Continua após a publicidade

 

“O Ouricuri é uma das nossas prioridades, e mesmo com as chuvas que interromperam o trabalho por um período, a nossa equipe voltou com tudo. Essa obra representa dignidade, valorização e cuidado com o nosso povo. Estamos transformando cada canto de Atalaia, levando infraestrutura e qualidade de vida para quem mais precisa”, afirmou a prefeita.

Com a retomada das obras, a expectativa é que a pavimentação do povoado seja concluída nas próximas semanas, beneficiando diretamente dezenas de famílias e fortalecendo o desenvolvimento urbano e social da região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia.
Nomes Populares Há 5 horas

IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia

Assim como em Atalaia, Maria e José também lideram o ranking em todo o Brasil, reforçando uma tradição que atravessa gerações.

 MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)
Agricultura Familiar Há 9 horas

MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)

Parceria servirá de modelo para outros assentamentos do movimento social no país.

 Atalaia será sede do Curso de Piscicultura em Área da Reforma Agrária.
MST Há 3 dias

Atalaia será sede do Curso de Piscicultura em Área da Reforma Agrária

Curso acontece de 3 a 5 de novembro no Centro de Formação Zumbi dos Palmares.

 Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri.
Agricultura Familiar Há 4 dias

Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri

Conquista da comunidade rural contou com o apoio do governador Paulo Dantas e do deputado estadual Ronaldo Medeiros.

 Irmãs gêmeas procuram pais biológicos em Atalaia.
Em Atalaia Há 5 dias

Irmãs gêmeas procuram pais biológicos em Atalaia

Jovens de 24 anos, nascidas em Atalaia e adotadas ainda bebês, buscam informações sobre sua mãe biológica, identificada apenas como Maria Aparecida.

Atalaia, AL
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 32°
23° Sensação
2.11 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h53 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Quinta
34° 19°
Sexta
34° 20°
Sábado
34° 21°
Domingo
35° 22°
Segunda
34° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Professor Lesso
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Últimas notícias
Nomes Populares Há 5 horas

IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns em Atalaia
Lançamento Há 6 horas

Atalaiense Sport Clube apresenta uniforme oficial do Fut7
Agricultura Familiar Há 9 horas

MPA, UFAL e MST iniciam curso de capacitação em aquicultura em Atalaia (AL)
Obra Há 9 horas

Obras de pavimentação no Distrito Ouricuri são retomadas após o período chuvoso
4ª Rodada Há 2 dias

Jaqueirense derrota o Náutico e segue 100% no Atalaiense da 1ª Divisão

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias