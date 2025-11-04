Obras de pavimentação no Distrito Ouricuri são retomadas após o período chuvoso

Após o período de chuvas intensas, a Prefeitura de Atalaia retomou com força total as obras de pavimentação no povoado Ouricuri, uma das comunidades mais aguardadas para receber melhorias na infraestrutura urbana. O serviço, que faz parte do pacote de investimentos da gestão municipal em mobilidade e qualidade de vida, contempla a implantação de calçamento, drenagem e melhorias no acesso às residências.

A obra visa garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança e conforto para pedestres e motoristas, além de valorizar o espaço urbano e facilitar o escoamento da produção local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o cronograma foi retomado tão logo as condições climáticas permitiram, garantindo o andamento dos serviços com qualidade e segurança.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci destacou a importância da pavimentação para o desenvolvimento do município e o compromisso da gestão com cada comunidade.

Continua após a publicidade

“O Ouricuri é uma das nossas prioridades, e mesmo com as chuvas que interromperam o trabalho por um período, a nossa equipe voltou com tudo. Essa obra representa dignidade, valorização e cuidado com o nosso povo. Estamos transformando cada canto de Atalaia, levando infraestrutura e qualidade de vida para quem mais precisa”, afirmou a prefeita.

Com a retomada das obras, a expectativa é que a pavimentação do povoado seja concluída nas próximas semanas, beneficiando diretamente dezenas de famílias e fortalecendo o desenvolvimento urbano e social da região.