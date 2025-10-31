20°C 31°C
Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri

Conquista da comunidade rural contou com o apoio do governador Paulo Dantas e do deputado estadual Ronaldo Medeiros.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
31/10/2025 às 19h47 Atualizada em 31/10/2025 às 19h58
Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri
Solicitação do PT Atalaia garante perfuração de poço artesiano no Distrito Ouricuri.

A comunidade do Distrito Ouricuri, em Atalaia, celebra uma importante conquista para o fortalecimento da agricultura familiar da região. Graças a uma solicitação feita pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Atalaia, um poço artesiano foi perfurado e já está à disposição dos agricultores locais.

De acordo com a presidente do PT Atalaia, Amanda Ferraz, a chegada do poço representa um avanço significativo para quem vive e produz no campo. “A perfuração deste poço é fruto da luta e do compromisso do Partido dos Trabalhadores com quem vive e produz no campo. Água é vida, é dignidade, é futuro para nossos assentamentos”, destacou.

Amanda Ferraz também agradeceu o apoio do governador Paulo Dantas e do deputado estadual Ronaldo Medeiros, presidente estadual do PT, pela parceria que tornou possível esta conquista.

