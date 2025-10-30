Irmãs gêmeas procuram pais biológicos em Atalaia.

Duas irmãs gêmeas, Ândrea e Adrielly, nascidas no município de Atalaia, em Alagoas, no dia 27 de junho de 2001, estão em busca de informações que possam ajudá-las a encontrar seus pais biológicos, a quem nunca chegaram a conhecer.

Segundo as poucas informações que possuem, as irmãs muito provavelmente nasceram no Hospital Maternidade Darcy Vargas, sendo filhas de uma mulher identificada como Maria Aparecida. Pouco tempo após o nascimento, elas teriam sido entregues para adoção pela mãe biológica, e posteriormente registradas por seus pais adotivos no bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió.

Atualmente, com 24 anos de idade, Ândrea e Adrielly vivem no Rio de Janeiro e já são mães. Movidas pelo desejo de conhecer suas origens e completar uma parte importante de suas histórias, elas decidiram tornar pública a busca e compartilhar as informações que têm na esperança de que alguém reconheça a história ou se lembre de detalhes que possam ajudar a localizar sua família biológica.

Continua após a publicidade

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com a identificação ou localização de Maria Aparecida ou de outros familiares das irmãs, pode entrar em contato com a equipe do Atalaia Pop pelo WhatsApp (82) 99131-8010.