Irmãs gêmeas procuram pais biológicos em Atalaia

Jovens de 24 anos, nascidas em Atalaia e adotadas ainda bebês, buscam informações sobre sua mãe biológica, identificada apenas como Maria Aparecida.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
30/10/2025 às 17h40
Duas irmãs gêmeas, Ândrea e Adrielly, nascidas no município de Atalaia, em Alagoas, no dia 27 de junho de 2001, estão em busca de informações que possam ajudá-las a encontrar seus pais biológicos, a quem nunca chegaram a conhecer.

Segundo as poucas informações que possuem, as irmãs muito provavelmente nasceram no Hospital Maternidade Darcy Vargas, sendo filhas de uma mulher identificada como Maria Aparecida. Pouco tempo após o nascimento, elas teriam sido entregues para adoção pela mãe biológica, e posteriormente registradas por seus pais adotivos no bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió.

Atualmente, com 24 anos de idade, Ândrea e Adrielly vivem no Rio de Janeiro e já são mães. Movidas pelo desejo de conhecer suas origens e completar uma parte importante de suas histórias, elas decidiram tornar pública a busca e compartilhar as informações que têm na esperança de que alguém reconheça a história ou se lembre de detalhes que possam ajudar a localizar sua família biológica.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com a identificação ou localização de Maria Aparecida ou de outros familiares das irmãs, pode entrar em contato com a equipe do Atalaia Pop pelo WhatsApp (82) 99131-8010.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
