Copervales
AP3 firma parceria com a UNINASSAU para elaboração de projetos de melhorias na urbanização do Distrito Ouricuri

Entre os projetos está o do Clube Social de Ouricuri, cujas intervenções são urgentes e que merecem um cuidado diante do que representa em termos socioculturais e históricos para a população.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
21/10/2025 às 13h24
AP3 firma parceria com a UNINASSAU para elaboração de projetos de melhorias na urbanização do Distrito Ouricuri
AP3 firma parceria com a UNINASSAU para elaboração de projetos de melhorias na urbanização do Distrito Ouricuri.

Em parceria com a Universidade UNINASSAU, a AP3 vem elaborando projetos de melhorias da urbanização dos espaços públicos do Distrito Ouricuri, com o objetivo de promover o bem-estar para a população daquela localidade. 

No passado, a ocupação da antiga Fazenda Ouricuri foi impulsionada pela agroindústria da usina, onde as ruas foram criadas para atender a seus funcionários com moradias e algum tipo de infraestrutura como escola, posto, clube, campo, quadra de esporte, iluminação, entre outros elementos como praças para uso dos ex-funcionários e suas famílias. Na atualidade, alguns espaços estão segregados sem uma função social, incluindo alguns espaços baldios. 

A Associação já vem realizando ações de urbanização, com o Projeto de Sinalização com identificação das ruas. Essa ação teve apoio da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, da Câmara Municipal e da gestão municipal. Porém faltam ainda ações e projetos de melhorias desses espaços.

“A Associação tem como meta, organizar da melhor forma possível, esses espaços para melhorar a funcionalidade, a segurança e a qualidade de vida da população. Com tudo o que já foi iniciado, faltam ainda projetos de engenharia e arquitetura para que tais projetos permitam estimar os custos envolvidos”, destaca Cida da Ouricuri, presidente da AP3. 

Neste último sábado, dia 18, foi realizado um Dia de Campo com uma equipe de engenharia e arquitetura para conferir medições, obter dados, fotos e filmagens necessárias para os projetos de urbanização. “Foi um momento bastante proveitoso. Ouricuri, por ser um espaço rural dentro do município de Atalaia, tem traços urbanos com uma identidade própria, com características histórico e culturais diferentes de outros espaços de Atalaia, sendo assim necessário projetos voltados a essa realidade”, comenta Cida da Ouricuri. 

“O local já dispõe de uma infraestrutura deixada pela usina, necessitando de ações de resgate e proteção. A gestão municipal tem se esforçado em dar atenção para a comunidade, momento em que a Associação agradece à prefeita Ceci e se vice Nicollas”, reforça Cida da Ouricuri.

A AP3 busca realizar os projetos de natureza técnico e especializados por meio da UNINASSAU para que Ouricuri tenha uma urbanização ordenada em seus espaços e estruturas visando os devidos projetos técnicos. Entre os projetos está o do Clube Social de Ouricuri, cujas intervenções são urgentes e que merecem um cuidado diante do que representa em termos socioculturais e históricos para a população.

