Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação.

A Prefeitura de Atalaia celebrou, nesta quarta-feira (15), o Dia dos Professores reafirmando seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a reconstrução da rede municipal de ensino. A data, marcada por homenagens e mensagens de reconhecimatalaienseém reforça a transformação vivida pela educação atalaiense nos últimos anos.

Antes de 2021, o cenário era de escolas sucateadas, salários atrasados, greves e falta de diálogo com os servidores. Hoje, a realidade é completamente diferente: Atalaia vive uma nova fase, com 17 escolas totalmente reformadas e modernizadas, salários em dia, aumento salarial, pagamento de rateio aos professores, capacitações permanentes e um diálogo constante entre gestão e categoria.

Essa virada de página reflete a visão da prefeita Ceci, que desde o início da gestão colocou a educação como prioridade absoluta. “O maior investimento que uma cidade pode fazer é na educação. Quando cuidamos dos nossos professores, estamos cuidando do futuro das nossas crianças. Hoje, temos uma rede com escolas dignas, valorização profissional e um ambiente de aprendizado que dá orgulho. Essa mudança é fruto de muito trabalho e do respeito a cada servidor da educação”, destacou a gestora.

A prefeita também reforçou que o avanço da educação atalaiense é resultado de um esforço coletivo, construído com diálogo e compromisso.

“Nada disso seria possível sem o empenho e a dedicação dos nossos professores e de toda a equipe da educação. Eles são o coração da transformação que Atalaia vive. Por isso, neste Dia dos Professores, o nosso reconhecimento é sincero e o nosso compromisso continua firme: seguir valorizando, capacitando e cuidando de quem ensina com amor”, disse.

Com investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação e valorização profissional, a Prefeitura de Atalaia vem consolidando uma nova história para a educação do município, uma história de respeito, resultados e esperança.