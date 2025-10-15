19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação

Transformação histórica marca nova fase do ensino no município, com escolas reformadas, capacitação e diálogo constante com a categoria.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
15/10/2025 às 16h57
Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação
Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação.

A Prefeitura de Atalaia celebrou, nesta quarta-feira (15), o Dia dos Professores reafirmando seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a reconstrução da rede municipal de ensino. A data, marcada por homenagens e mensagens de reconhecimatalaienseém reforça a transformação vivida pela educação atalaiense nos últimos anos.

Antes de 2021, o cenário era de escolas sucateadas, salários atrasados, greves e falta de diálogo com os servidores. Hoje, a realidade é completamente diferente: Atalaia vive uma nova fase, com 17 escolas totalmente reformadas e modernizadas, salários em dia, aumento salarial, pagamento de rateio aos professores, capacitações permanentes e um diálogo constante entre gestão e categoria.

Essa virada de página reflete a visão da prefeita Ceci, que desde o início da gestão colocou a educação como prioridade absoluta. “O maior investimento que uma cidade pode fazer é na educação. Quando cuidamos dos nossos professores, estamos cuidando do futuro das nossas crianças. Hoje, temos uma rede com escolas dignas, valorização profissional e um ambiente de aprendizado que dá orgulho. Essa mudança é fruto de muito trabalho e do respeito a cada servidor da educação”, destacou a gestora.

Continua após a publicidade

 

A prefeita também reforçou que o avanço da educação atalaiense é resultado de um esforço coletivo, construído com diálogo e compromisso.

Continua após a publicidade

 

“Nada disso seria possível sem o empenho e a dedicação dos nossos professores e de toda a equipe da educação. Eles são o coração da transformação que Atalaia vive. Por isso, neste Dia dos Professores, o nosso reconhecimento é sincero e o nosso compromisso continua firme: seguir valorizando, capacitando e cuidando de quem ensina com amor”, disse.

Com investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação e valorização profissional, a Prefeitura de Atalaia vem consolidando uma nova história para a educação do município, uma história de respeito, resultados e esperança.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal.
Valorização Há 4 horas

Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal

Iniciativa inédita reforça o compromisso da gestão com a valorização profissional e o fortalecimento da segurança pública.
Agricultura Familiar Há 8 horas

Prefeitura de Atalaia distribui 20 mil alevinos para piscicultores da zona rural

A ação, realizada em parceria com a Seagri, busca fortalecer a agricultura familiar e incentivar a geração de renda no campo

 Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil.
Vereador Presente Há 2 dias

Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil

Vereador participou da comemoração do Dia das Crianças e destacou o grande trabalho da equipe da creche, que leva o nome de sua avó.

 No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água.
Vereadora em Ação Há 2 dias

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água

Vereadora também entregou presentes para as crianças do Povoado Corumbá, zona rural de Atalaia.

 Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba.
Dia das Crianças Há 2 dias

Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba

Ação promovida pela Prefeitura levou alegria, música, brinquedos e encantamento às localidades do município em celebração ao Dia das Crianças.

Atalaia, AL
25°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 29°
26° Sensação
1.41 km/h Vento
77% Umidade
20% (0.12mm) Chance chuva
05h00 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Quinta
29° 19°
Sexta
30° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 20°
Segunda
31° 21°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Dia do Professor Há 3 horas

Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação
Valorização Há 3 horas

Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal
Agricultura Familiar Há 7 horas

Prefeitura de Atalaia distribui 20 mil alevinos para piscicultores da zona rural
Apostas Esportivas Há 9 horas

Taxas de Apostas Esportivas: Quando Começam e Como Funciona
Homenagem Há 11 horas

Adeliude Oliveira Dias de Albuquerque

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias