Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal

Iniciativa inédita reforça o compromisso da gestão com a valorização profissional e o fortalecimento da segurança pública.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
15/10/2025 às 16h30
A cidade de Atalaia vive um novo momento na área da segurança pública. Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura realizou a aula inaugural do Curso de Formação da Guarda Municipal, em solenidade realizada no prédio da antiga AABB. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Defesa Social, marca um avanço histórico para a corporação e consolida o protagonismo de Atalaia no cenário regional.

Com uma turma formada por 57 guardas municipais, o curso terá duração de quatro meses e já inclui fardamento completo para todos os participantes. Além dos profissionais locais, o município recebe guardas de outras cidades, o que reforça o reconhecimento da estrutura e da seriedade do trabalho desenvolvido em Atalaia.

Em Alagoas, apenas Atalaia e São Miguel dos Campos estão autorizadas a ofertar esse tipo de formação. No Vale do Paraíba, Atalaia é o único município com essa capacidade, o que reforça sua posição de referência na área.

Durante o evento, a prefeita Ceci destacou o simbolismo do momento e lembrou os desafios enfrentados pela corporação antes do processo de reestruturação. “Quando cheguei à Prefeitura, encontrei uma guarda desmotivada, sem estrutura e sem reconhecimento. Hoje, ver a nossa Guarda de Atalaia com viaturas, fardamento, formação e, principalmente, com autoestima, é motivo de muito orgulho. Essa é uma conquista construída com respeito, compromisso e valorização. A Guarda de Atalaia é, hoje, um exemplo para toda a região”, disse.

O vice-prefeito Nicollas também destacou a importância do curso para o fortalecimento da segurança pública e para o desenvolvimento profissional dos guardas. “Esse é mais um passo importante da gestão na valorização dos servidores e na construção de uma cidade mais segura. A formação garante mais preparo, mais técnica e mais motivação para quem está nas ruas todos os dias cuidando da nossa gente”.

O secretário de Defesa Social, Thyago Tenório, ressaltou que o curso é resultado de planejamento e compromisso com a qualificação dos profissionais.

“Essa conquista é fruto de muito trabalho e parceria. A formação é fundamental para aprimorar as ações da corporação, atualizar procedimentos e garantir uma atuação ainda mais eficiente e cidadã. Atalaia se consolida como referência porque tem uma gestão que acredita e investe em seus servidores", explicou o titular da pasta.

O Curso de Formação da Guarda Municipal de Atalaia representa mais do que uma etapa técnica: simboliza um projeto de valorização humana e institucional. A Prefeitura de Atalaia reafirma, assim, seu compromisso com o fortalecimento da segurança pública, com o respeito aos profissionais e com a construção de uma cidade mais protegida, justa e preparada para o futuro.

