19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Prefeitura de Atalaia distribui 20 mil alevinos para piscicultores da zona rural

A ação, realizada em parceria com a Seagri, busca fortalecer a agricultura familiar e incentivar a geração de renda no campo

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
15/10/2025 às 12h36
Prefeitura de Atalaia distribui 20 mil alevinos para piscicultores da zona rural

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagri), realizou na manhã desta terça-feira (14) a entrega de 20 mil alevinos a piscicultores do município.

A ação aconteceu no Assentamento Varese e teve como objetivo fomentar a piscicultura como alternativa de geração de renda e combate à insegurança alimentar nas comunidades rurais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, a distribuição gratuita dos alevinos faz parte de uma estratégia de incentivo à piscicultura familiar, atividade que vem se destacando cada vez mais como fonte de sustento e desenvolvimento no campo.

Continua após a publicidade

 

O secretário municipal de Agricultura, Eliwelton Balbino, destacou a importância da iniciativa. “Com essa entrega garantimos comida saudável na mesa, geramos renda com a venda da produção e fortalecemos a nossa agricultura familiar. Gostaria de agradecer à prefeita Ceci e ao vice-prefeito Nicollas por todo o apoio à nossa agricultura”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação.
Dia do Professor Há 3 horas

Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação

Transformação histórica marca nova fase do ensino no município, com escolas reformadas, capacitação e diálogo constante com a categoria.

 Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal.
Valorização Há 4 horas

Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal

Iniciativa inédita reforça o compromisso da gestão com a valorização profissional e o fortalecimento da segurança pública.

 Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil.
Vereador Presente Há 2 dias

Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil

Vereador participou da comemoração do Dia das Crianças e destacou o grande trabalho da equipe da creche, que leva o nome de sua avó.

 No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água.
Vereadora em Ação Há 2 dias

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água

Vereadora também entregou presentes para as crianças do Povoado Corumbá, zona rural de Atalaia.

 Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba.
Dia das Crianças Há 2 dias

Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba

Ação promovida pela Prefeitura levou alegria, música, brinquedos e encantamento às localidades do município em celebração ao Dia das Crianças.

Atalaia, AL
25°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 29°
26° Sensação
1.26 km/h Vento
79% Umidade
20% (0.12mm) Chance chuva
05h00 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Quinta
29° 19°
Sexta
30° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 20°
Segunda
31° 21°
Publicidade
Professor Lesso
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Dia do Professor Há 3 horas

Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação
Valorização Há 4 horas

Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal
Agricultura Familiar Há 8 horas

Prefeitura de Atalaia distribui 20 mil alevinos para piscicultores da zona rural
Apostas Esportivas Há 9 horas

Taxas de Apostas Esportivas: Quando Começam e Como Funciona
Homenagem Há 11 horas

Adeliude Oliveira Dias de Albuquerque

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias