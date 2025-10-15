Prefeitura de Atalaia distribui 20 mil alevinos para piscicultores da zona rural

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagri), realizou na manhã desta terça-feira (14) a entrega de 20 mil alevinos a piscicultores do município.

A ação aconteceu no Assentamento Varese e teve como objetivo fomentar a piscicultura como alternativa de geração de renda e combate à insegurança alimentar nas comunidades rurais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, a distribuição gratuita dos alevinos faz parte de uma estratégia de incentivo à piscicultura familiar, atividade que vem se destacando cada vez mais como fonte de sustento e desenvolvimento no campo.

Continua após a publicidade

O secretário municipal de Agricultura, Eliwelton Balbino, destacou a importância da iniciativa. “Com essa entrega garantimos comida saudável na mesa, geramos renda com a venda da produção e fortalecemos a nossa agricultura familiar. Gostaria de agradecer à prefeita Ceci e ao vice-prefeito Nicollas por todo o apoio à nossa agricultura”, afirmou.