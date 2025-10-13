20°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil

Vereador participou da comemoração do Dia das Crianças e destacou o grande trabalho da equipe da creche, que leva o nome de sua avó.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
13/10/2025 às 18h26 Atualizada em 13/10/2025 às 18h48
Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil
Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil.

Dando continuidade às ações que vem realizando durante a Semana das Crianças em Atalaia, o vereador Jaminho Brasil esteve na tarde desta segunda-feira (13) na Creche Municipal Maria Alves Brasil, no bairro Alto do Cruzeiro, para demonstrar seu gesto de carinho com as crianças, com a entrega de presentes.

O gesto do vereador levou ainda mais brilho à linda comemoração do Dia das Crianças, organizada com muito empenho por toda a equipe da CMEI Maria Alves Brasil, instituição que carrega o nome da avó do vereador.

“Quero também deixar meus parabéns a toda equipe de profissionais que realizaram essa linda festa. Nossos alunos merecem”, destacou Jaminho Brasil em publicação nas redes sociais.

Continua após a publicidade

 

Além da entrega de presentes, a celebração contou com decoração temática, guloseimas, bolos e diversas brincadeiras, tornando a tarde inesquecível para os pequenos. Cada detalhe foi preparado com dedicação e amor por  toda a equipe daquela unidade de ensino.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água.
Vereadora em Ação Há 21 horas

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água

Vereadora também entregou presentes para as crianças do Povoado Corumbá, zona rural de Atalaia.

 Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba.
Dia das Crianças Há 22 horas

Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba

Ação promovida pela Prefeitura levou alegria, música, brinquedos e encantamento às localidades do município em celebração ao Dia das Crianças.

 Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade. Foto: Jal Gomes
Dia das Crianças Há 2 dias

Mundo Encantado: Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade

Mais um ano de alegria, magia e diversão para as crianças de todo o município.

 Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais.
Copervales Há 3 dias

Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais

Sistema permite o acompanhamento das informações em tempo real, proporcionando decisões mais rápidas e assertivas na melhoria dos processos.

 Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió.
1º Lugar Há 7 dias

Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió

Concurso foi promovido pelo Governo de Alagoas e tem como objetivo valorizar o trabalho das profissionais que contribuem para a alimentação saudável e o desenvolvimento das crianças nas escolas públicas.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
26° Sensação
3.52 km/h Vento
79% Umidade
100% (1.18mm) Chance chuva
05h00 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Quarta
30° 20°
Quinta
29° 19°
Sexta
30° 20°
Sábado
31° 19°
Domingo
32° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Vereador Presente Há 14 horas

Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil
Vereadora em Ação Há 21 horas

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água
Dia das Crianças Há 21 horas

Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba
Primeira Divisão Há 1 dia

Estreia da 1ª Divisão do Atalaiense tem goleada do Jaqueirense por 8 a 0
Dia das Crianças Há 2 dias

Mundo Encantado: Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2926 (11/10/25)
03
04
14
35
45
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6851 (13/10/25)
13
18
32
42
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3511 (13/10/25)
02
03
05
06
07
08
09
12
13
14
15
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias