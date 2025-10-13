Semana das Crianças: Vereador Jaminho Brasil leva presentes e carinho às crianças da Creche Maria Alves Brasil.

Dando continuidade às ações que vem realizando durante a Semana das Crianças em Atalaia, o vereador Jaminho Brasil esteve na tarde desta segunda-feira (13) na Creche Municipal Maria Alves Brasil, no bairro Alto do Cruzeiro, para demonstrar seu gesto de carinho com as crianças, com a entrega de presentes.

O gesto do vereador levou ainda mais brilho à linda comemoração do Dia das Crianças, organizada com muito empenho por toda a equipe da CMEI Maria Alves Brasil, instituição que carrega o nome da avó do vereador.

“Quero também deixar meus parabéns a toda equipe de profissionais que realizaram essa linda festa. Nossos alunos merecem”, destacou Jaminho Brasil em publicação nas redes sociais.

Além da entrega de presentes, a celebração contou com decoração temática, guloseimas, bolos e diversas brincadeiras, tornando a tarde inesquecível para os pequenos. Cada detalhe foi preparado com dedicação e amor por toda a equipe daquela unidade de ensino.