Câmara Municipal de Atalaia

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D'água

Vereadora também entregou presentes para as crianças do Povoado Corumbá, zona rural de Atalaia.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
13/10/2025 às 11h41
No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água
No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água.

O Dia das Crianças foi novamente comemorado com alegria e muita diversão pelas crianças do Povoado Olhos D’água, em Atalaia, em mais uma linda festa organizada com todo carinho pela vereadora Lays Melo, através do seu projeto Vereadora em Ação.

O evento realizado neste domingo (12), contou com atividades lúdicas, brinquedos infláveis, pula-pula e piscina de bolinhas, além de muitos lanches, como pipoca e algodão-doce, além da entrega de presentes para todas as crianças presentes.

Antes, a vereadora Lays Melo, acompanhada por seus amigos e familiares, esteve no Povoado Corumbá, zona rural do município, fazendo a alegria das crianças dessa comunidade, com a distribuição de muitos presentes.

A vereadora também distribuiu presentes para todas as crianças da creche municipal Sítio do Pica-Pau Amarelo, localizada no Distrito Santo Antônio.

Importante destacar que ações como essa do Dia das Crianças, vem sendo realizada pela vereadora Lays Melo mesmo antes de assumir mandato na Câmara Municipal. Idealizadora do projeto solidário "Mais Amor", Lays realiza ações contínuas na área da saúde, além de promover eventos festivos para a população, como a Páscoa e o Dia das Mães, entre outras iniciativas.

