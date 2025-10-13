20°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba

Ação promovida pela Prefeitura levou alegria, música, brinquedos e encantamento às localidades do município em celebração ao Dia das Crianças.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
13/10/2025 às 10h54
Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba
Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba.

Neste domingo (12), no Dia das Crianças, a Caravana Mundo Encantado em Atalaia visitou o Distrito Ouricuri e Porangaba, levando alegria e muita diversão para todas as crianças daquelas localidades.

Com música, brincadeiras, guloseimas, brinquedos e personagens encantados, a caravana espalhou sorrisos por onde passou. A prefeita Ceci e o vice-prefeito Nicollas acompanharam de perto o percurso, celebrando com as crianças e destacando a importância de promover ações que fortaleçam o vínculo entre comunidade e gestão.

A prefeita Ceci ressaltou o significado da celebração. “O Mundo Encantado é um dos eventos mais lindos que realizamos. A cada parada, a gente sente o carinho das famílias e vê o brilho nos olhos das nossas crianças. É por elas que trabalhamos todos os dias, pra que Atalaia siga sendo uma cidade que cuida e acredita no futuro", destacou.

Continua após a publicidade

 

O vice-prefeito Nicollas reforçou o caráter inclusivo da iniciativa. “A caravana leva alegria para cada canto da cidade. É bonito ver o envolvimento das comunidades e saber que todas as crianças, de diferentes localidades, têm a oportunidade de viver esse momento especial", disse.

Continua após a publicidade

 

A Caravana Mundo Encantado já é tradição no município e reafirma o compromisso da gestão municipal com o lazer, o cuidado e o bem-estar das crianças atalaienses, celebrando a infância com o mesmo carinho e dedicação que movem a Prefeitura de Atalaia durante todo o ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água.
Vereadora em Ação Há 3 horas

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água

Vereadora também entregou presentes para as crianças do Povoado Corumbá, zona rural de Atalaia.

 Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade. Foto: Jal Gomes
Dia das Crianças Há 2 dias

Mundo Encantado: Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade

Mais um ano de alegria, magia e diversão para as crianças de todo o município.

 Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais.
Copervales Há 2 dias

Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais

Sistema permite o acompanhamento das informações em tempo real, proporcionando decisões mais rápidas e assertivas na melhoria dos processos.

 Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió.
1º Lugar Há 6 dias

Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió

Concurso foi promovido pelo Governo de Alagoas e tem como objetivo valorizar o trabalho das profissionais que contribuem para a alimentação saudável e o desenvolvimento das crianças nas escolas públicas.

 Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão.
Assistência Social Há 7 dias

Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão

Programação da Secretaria de Assistência Social segue até o dia 10, com atividades recreativas e educativas para as crianças.

Atalaia, AL
29°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 29°
31° Sensação
5.63 km/h Vento
59% Umidade
20% (0.12mm) Chance chuva
05h01 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Terça
30° 20°
Quarta
30° 20°
Quinta
29° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Vereadora em Ação Há 3 horas

No Dia das Crianças, vereadora Lays Melo leva alegria e diversão para as crianças do Povoado Olhos D’água
Dia das Crianças Há 4 horas

Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba
Primeira Divisão Há 18 horas

Estreia da 1ª Divisão do Atalaiense tem goleada do Jaqueirense por 8 a 0
Dia das Crianças Há 2 dias

Mundo Encantado: Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade

Copervales Há 2 dias

Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2926 (11/10/25)
03
04
14
35
45
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6850 (11/10/25)
34
55
61
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3510 (11/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
08
13
14
15
17
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2834 (10/10/25)
09
13
27
40
41
42
43
47
53
61
62
65
66
67
72
77
88
92
93
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2871 (10/10/25)
01
08
22
31
33
35
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias