Segundo dia da Caravana Mundo Encantado leva alegria e muita diversão para as crianças de Ouricuri e Porangaba.

Neste domingo (12), no Dia das Crianças, a Caravana Mundo Encantado em Atalaia visitou o Distrito Ouricuri e Porangaba, levando alegria e muita diversão para todas as crianças daquelas localidades.

Com música, brincadeiras, guloseimas, brinquedos e personagens encantados, a caravana espalhou sorrisos por onde passou. A prefeita Ceci e o vice-prefeito Nicollas acompanharam de perto o percurso, celebrando com as crianças e destacando a importância de promover ações que fortaleçam o vínculo entre comunidade e gestão.

A prefeita Ceci ressaltou o significado da celebração. “O Mundo Encantado é um dos eventos mais lindos que realizamos. A cada parada, a gente sente o carinho das famílias e vê o brilho nos olhos das nossas crianças. É por elas que trabalhamos todos os dias, pra que Atalaia siga sendo uma cidade que cuida e acredita no futuro", destacou.

Continua após a publicidade

O vice-prefeito Nicollas reforçou o caráter inclusivo da iniciativa. “A caravana leva alegria para cada canto da cidade. É bonito ver o envolvimento das comunidades e saber que todas as crianças, de diferentes localidades, têm a oportunidade de viver esse momento especial", disse.

Continua após a publicidade

A Caravana Mundo Encantado já é tradição no município e reafirma o compromisso da gestão municipal com o lazer, o cuidado e o bem-estar das crianças atalaienses, celebrando a infância com o mesmo carinho e dedicação que movem a Prefeitura de Atalaia durante todo o ano.