Mundo Encantado: Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade

Dia das Crianças em Atalaia foi celebrado com caravana pelas ruas da cidade. Foto: Jal Gomes

A alegria tomou conta de Atalaia neste sábado (11) com a chegada de mais um ano da Caravana Mundo Encantado, uma ação especial promovida pela Prefeitura de Atalaia para celebrar o Dia das Crianças com muita cor, diversão e emoção.

A caravana percorreu diversas localidades do município, levando brincadeiras, música, doces e muita magia para centenas de crianças atalaienses. A iniciativa faz parte da programação da Semana da Criança, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio de outras secretarias da gestão.

A prefeita Ceci destacou a importância de levar o evento até as comunidades, garantindo que todas as crianças participem da comemoração.

“O Mundo Encantado é uma festa que chega até o povo, levando alegria, sorrisos e esperança. É um momento em que a cidade inteira se enche de amor e de cor para celebrar a infância. Nossas crianças merecem viver esse dia de forma especial, cercadas de carinho e diversão”, disse.

O vice-prefeito Nicollas reforçou que a caravana representa o compromisso da gestão em estar presente em cada canto da cidade. “Essa caravana é símbolo de cuidado e de presença. É a Prefeitura chegando mais perto das pessoas, especialmente das nossas crianças, que são o futuro de Atalaia. Fizemos deste sábado um dia inesquecível”, explicou.

Cada criança, cada sorriso e cada momento fizeram desse desfile uma lembrança especial para toda Atalaia. Um verdadeiro espetáculo de amor, união e alegria.