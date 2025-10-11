Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais.

A Copervales Agroindustrial, indústria localizada no município de Atalaia, segue inovando para garantir ainda mais eficiência e qualidade. No início deste mês, implantou o Sistema Interno de Monitoramento de Análises Industriais (SISMAI).

Este sistema permite o acompanhamento das informações em tempo real, proporcionando decisões mais rápidas e assertivas na melhoria dos processos.

Em suas redes sociais, a Copervales destacou que mais tecnologia representa mais resultados para seus cooperados.

“Esse avanço só foi possível graças ao apoio das gerências geral, industrial e administrativa, além da dedicação dos departamentos de TI, Elétrica, Suprimentos, Instrumentação, Mecânica e Laboratório”, destaca a indústria.