Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais

Sistema permite o acompanhamento das informações em tempo real, proporcionando decisões mais rápidas e assertivas na melhoria dos processos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
11/10/2025 às 19h27
Copervales implanta sistema interno de Monitoramento de Análises Industriais.

A Copervales Agroindustrial, indústria localizada no município de Atalaia, segue inovando para garantir ainda mais eficiência e qualidade. No início deste mês, implantou o Sistema Interno de Monitoramento de Análises Industriais (SISMAI).

Este sistema permite o acompanhamento das informações em tempo real, proporcionando decisões mais rápidas e assertivas na melhoria dos processos.

Em suas redes sociais, a Copervales destacou que mais tecnologia representa mais resultados para seus cooperados.

“Esse avanço só foi possível graças ao apoio das gerências geral, industrial e administrativa, além da dedicação dos departamentos de TI, Elétrica, Suprimentos, Instrumentação, Mecânica e Laboratório”, destaca a indústria.

