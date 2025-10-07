Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió.

As merendeiras Janaína Venâncio, da Escola Dr. João Carlos, e Crícia Calistro, da Creche CRIA, representaram o município de Atalaia com excelência e conquistaram o 1º lugar da Etapa Regional na 7ª Edição do Concurso de Merendeiras, realizada em Maceió, nesta terça-feira (7).

O concurso, promovido pelo Governo de Alagoas, tem como objetivo valorizar o trabalho das profissionais que, diariamente, contribuem para a alimentação saudável e o desenvolvimento das crianças nas escolas públicas.

Durante a competição, as representantes de Atalaia prepararam receitas criativas e nutritivas, destacando ingredientes regionais e boas práticas de preparo, conquistando o paladar e o reconhecimento da comissão avaliadora.

A prefeita Ceci comemorou a conquista e destacou o orgulho pelo desempenho das merendeiras atalienses. “Essa vitória mostra o talento, o amor e o cuidado das nossas merendeiras com as crianças de Atalaia. É um reconhecimento merecido a quem faz da cozinha escolar um espaço de afeto e saúde”, afirmou a prefeita.

Com o título de campeãs regionais, Janaína e Crícia seguem agora para a Etapa Estadual do concurso, levando o nome de Atalaia e o orgulho de todo o povo atalaiense.