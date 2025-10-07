18°C 30°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió

Concurso foi promovido pelo Governo de Alagoas e tem como objetivo valorizar o trabalho das profissionais que contribuem para a alimentação saudável e o desenvolvimento das crianças nas escolas públicas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
07/10/2025 às 18h57
Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió
Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió.

As merendeiras Janaína Venâncio, da Escola Dr. João Carlos, e Crícia Calistro, da Creche CRIA, representaram o município de Atalaia com excelência e conquistaram o 1º lugar da Etapa Regional na 7ª Edição do Concurso de Merendeiras, realizada em Maceió, nesta terça-feira (7).

O concurso, promovido pelo Governo de Alagoas, tem como objetivo valorizar o trabalho das profissionais que, diariamente, contribuem para a alimentação saudável e o desenvolvimento das crianças nas escolas públicas.

Durante a competição, as representantes de Atalaia prepararam receitas criativas e nutritivas, destacando ingredientes regionais e boas práticas de preparo, conquistando o paladar e o reconhecimento da comissão avaliadora.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci comemorou a conquista e destacou o orgulho pelo desempenho das merendeiras atalienses. “Essa vitória mostra o talento, o amor e o cuidado das nossas merendeiras com as crianças de Atalaia. É um reconhecimento merecido a quem faz da cozinha escolar um espaço de afeto e saúde”, afirmou a prefeita.

Continua após a publicidade

 

Com o título de campeãs regionais, Janaína e Crícia seguem agora para a Etapa Estadual do concurso, levando o nome de Atalaia e o orgulho de todo o povo atalaiense. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão.
Assistência Social Há 1 dia

Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão

Programação da Secretaria de Assistência Social segue até o dia 10, com atividades recreativas e educativas para as crianças.

 Prefeitura leva luminárias de LED ao Assentamento Boa Fé
Cidade Há 3 dias

Mais iluminação, mais qualidade de vida: Prefeitura leva luminárias de LED ao Assentamento Boa Fé

As novas luminárias de LED oferecem maior eficiência energética, melhor visibilidade durante a noite e redução no consumo de energia.

 Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia. Foto: Alberto Vicente
Inauguração Há 6 dias

Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia

Empreendimento da empresária Rosângela marca nova fase da Master Jalecos, unindo experiência e qualidade em seus produtos.

 Defensoria Pública promove seleção para estágio em Direito em Atalaia.
Oportunidade Há 6 dias

Defensoria Pública promove seleção para estágio em Direito em Atalaia

Podem participar estudantes que estejam entre o 5º e o 8º período do curso de Direito.

 Campanha de Vacinação Antirrábica começa em Atalaia no dia 6 de outubro.
Saúde Há 1 semana

Campanha de Vacinação Antirrábica começa em Atalaia no dia 6 de outubro

Objetivo é proteger cães e gatos contra a raiva e, com isso, garantir mais segurança para toda a população.

Atalaia, AL
20°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
20° Sensação
1.05 km/h Vento
93% Umidade
100% (0.38mm) Chance chuva
05h04 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Quinta
27° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
29° 20°
Domingo
28° 20°
Segunda
28° 20°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
1º Lugar Há 7 horas

Merendeiras de Atalaia conquistam 1º lugar na Etapa Regional do Concurso de Merendeiras em Maceió
Assistência Social Há 1 dia

Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão
Direito Sem Rodeios Há 1 dia

Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Saúde Há 3 dias

Projeto Novo Olhar garante exames de vista e óculos gratuitos para estudantes da Rede Municipal de Atalaia
Cidade Há 3 dias

Mais iluminação, mais qualidade de vida: Prefeitura leva luminárias de LED ao Assentamento Boa Fé

Publicidade
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias