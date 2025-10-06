20°C 28°C
Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão

Programação da Secretaria de Assistência Social segue até o dia 10, com atividades recreativas e educativas para as crianças.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
06/10/2025 às 19h35 Atualizada em 06/10/2025 às 19h40
Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão
Semana da Criança tem início em Atalaia com oficinas e muita diversão.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início nesta segunda-feira (6) à Semana da Criança, uma programação especial que vai até o dia 10 de outubro, com diversas atividades voltadas às crianças atendidas pelos programas e serviços do município.

A abertura aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social, com o lançamento do projeto “De Volta à Velha Infância numa Brincadeira de Criança”, que promoveu oficinas de brinquedos reciclados, despertando a criatividade e o resgate das brincadeiras tradicionais. A ação marcou o início de uma semana repleta de alegria, aprendizado e inclusão.

Durante os próximos dias, a programação contará com visitas domiciliares do Programa Criança Feliz, oficinas de culinária e de massa de modelar, atividades recreativas do Programa CRIA, passeio à praia, gincanas, torneio esportivo do Projeto Preparando Craques e dia de lazer com banho de piscina, envolvendo centenas de crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A prefeita Ceci destacou a importância da Semana da Criança como um momento de cuidado e valorização da infância.

“Nossas crianças merecem momentos como esse, de alegria, aprendizado e convivência. São ações que reforçam o compromisso da gestão com o bem-estar e o desenvolvimento de cada uma delas. A infância precisa ser cuidada, e aqui em Atalaia a gente faz isso com amor e dedicação.”

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou que a iniciativa é resultado de um trabalho coletivo de toda a equipe da pasta. “A Semana da Criança é preparada com muito carinho por todos os profissionais da Assistência. Cada atividade é pensada para fortalecer vínculos, incentivar o brincar e promover inclusão social. A felicidade estampada no rosto das crianças é o maior retorno que poderíamos ter.”

Com o tema “De Volta à Velha Infância numa Brincadeira de Criança”, a Semana da Criança reforça o compromisso da Prefeitura de Atalaia em garantir momentos de lazer, convivência e desenvolvimento social para as crianças e adolescentes do município, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

