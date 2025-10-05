20°C 27°C
Mais iluminação, mais qualidade de vida: Prefeitura leva luminárias de LED ao Assentamento Boa Fé

As novas luminárias de LED oferecem maior eficiência energética, melhor visibilidade durante a noite e redução no consumo de energia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
05/10/2025 às 09h20
Prefeitura leva luminárias de LED ao Assentamento Boa Fé

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou a substituição de mais de 50 luminárias antigas por modernas luminárias de LED no Assentamento Boa Fé, nesta sexta-feira (3). A ação faz parte do programa de modernização da iluminação pública do município, que tem como objetivo garantir mais segurança, economia e qualidade de vida para os moradores.

As novas luminárias de LED oferecem maior eficiência energética, melhor visibilidade durante a noite e redução no consumo de energia, beneficiando toda a comunidade local.

A prefeita Ceci destacou a importância dessa melhoria para a população. “Iluminação pública é sinônimo de segurança, de dignidade e de cuidado com as pessoas. Cada nova luminária representa mais tranquilidade para quem vive e circula à noite. Estamos trabalhando para levar essa modernização a todos os cantos de Atalaia", explicou.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, reforçou o compromisso da equipe em ampliar o serviço. “A modernização da iluminação pública é uma das prioridades da gestão. O LED tem mais durabilidade, consome menos energia e melhora muito a iluminação das ruas. Esse trabalho vai continuar, levando mais eficiência e conforto para outras localidades também", concluiu.

Com a substituição das luminárias, o Assentamento Boa Fé ganha um novo visual e mais segurança para os moradores. A Prefeitura de Atalaia segue avançando com ações que fortalecem a infraestrutura e melhoram o dia a dia da população.

