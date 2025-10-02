19°C 28°C
Câmara Municipal de Atalaia
Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia

Empreendimento da empresária Rosângela marca nova fase da Master Jalecos, unindo experiência e qualidade em seus produtos.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
02/10/2025 às 10h13 Atualizada em 02/10/2025 às 10h26
Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia
Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia. Foto: Alberto Vicente

A Master Jalecos, empresa já consolidada e especializada na confecção de uniformes para estudantes, profissionais da saúde e de outros segmentos, inaugurou sua loja física no município de Atalaia. O espaço está localizado na Rua Marechal Deodoro, no centro da cidade, em frente à Clínica Himagem.

O empreendimento é da empresária Rosângela, que celebrou a inauguração em dois momentos. Na noite de terça-feira (30), um culto em Ação de Graças foi conduzido pela Pastora Rosana, da Igreja Amor do Pai, seguido por um jantar de confraternização com amigos e familiares. Já na manhã desta quarta-feira (1º), a loja abriu as portas oficialmente, com a empresária recepcionando os primeiros clientes.

A proposta da Master Jalecos é acompanhar seus clientes desde a graduação até a rotina profissional, oferecendo uma ampla linha de produtos como jalecos, pijamas cirúrgicos (scrubs), batas, toucas, camisas polo, camisas gola careca, sociais, dólmãs, aventais, abadás, uniformes esportivos, hospitalares, corporativos e escolares, além de roupões personalizados, porta-jalecos e brindes.

Cada peça é confeccionada com rigor no acabamento e nos detalhes, utilizando materiais de alta qualidade. A empresa também disponibiliza serviços de sublimação total, serigrafia e bordado profissional.

Com longos anos de experiência na área da saúde, Rosângela destaca que a vivência profissional foi determinante para a criação deste empreendimento. “A Master Jaleco é a realização de um sonho compartilhado com pessoas que aceitaram caminhar junto comigo. Atrás de cada peça, há o trabalho de costureira, bordador e uma equipe que Deus colocou em minha vida. Também sou grata à minha família e amigos, como a Thaisinha, que esteve ao meu lado desde o início”, afirmou.

Para a empresária, a inauguração foi mais que um marco comercial, mas sim um momento de fé. “Ontem tive o prazer de estar na casa do Senhor, agradecendo a Ele a oportunidade de viver esse sonho ao lado da minha mãe, amigos e pessoas que conhecem a minha luta. Esse empreendimento é uma promessa de Deus realizada em minha vida”.

Com quatro anos no mercado, a Master Jalecos já atende grandes demandas em Maceió e Pernambuco, além de realizar entregas para todo o Brasil por meio de sua presença online. Agora, com a loja física em Atalaia, o objetivo é se aproximar ainda mais da comunidade local.

“Lanço aqui o convite para que venham conhecer a nossa loja. Estamos prontos para atender a todos com dedicação e qualidade”, reforça Rosângela.

A Master Jalecos funciona de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (82) 99935-5664 ou no Instagram @masterjalecosbr.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
