Defensoria Pública promove seleção para estágio em Direito em Atalaia.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio em Direito, com atuação na Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE/AL), no município de Atalaia. Os estudantes interessados podem se inscrever até o dia 3 de outubro, por meio da plataforma https://concursos.defensoria.al.def.br.

A seleção será realizada em duas etapas: análise do histórico acadêmico e, posteriormente, análise curricular seguida de entrevista com os candidatos.

Podem participar estudantes que estejam entre o 5º e o 8º período do curso de Direito. As convocações ocorrerão ao longo do prazo de validade da seleção, que é de um ano. O estágio será presencial, com carga horária de 30 horas semanais. A bolsa de complementação educacional corresponde a um salário mínimo, acrescido de auxílio-transporte.

