Campanha de Vacinação Antirrábica começa em Atalaia no dia 6 de outubro

Objetivo é proteger cães e gatos contra a raiva e, com isso, garantir mais segurança para toda a população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
30/09/2025 às 16h59
A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia na próxima segunda-feira (6) a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, que vai contemplar tanto a zona rural quanto a zona urbana do município. O objetivo é proteger cães e gatos contra a raiva e, com isso, garantir mais segurança para toda a população.

Na zona rural, as equipes da saúde percorrerão diversas localidades entre os dias 6 e 16 de outubro, incluindo comunidades, assentamentos e fazendas. Já no dia 18 de outubro (sábado) será realizado o Dia D da vacinação na zona urbana, das 8h às 16h, em 13 pontos estratégicos espalhados pela cidade, como UBSs, escolas e praças.

A prefeita Ceci destacou a importância da mobilização. “Cuidar da saúde dos animais também é cuidar da saúde de toda a nossa gente. Essa campanha é fundamental para proteger nossas famílias, especialmente as crianças, já que a raiva é uma doença grave e que pode ser evitada com a vacinação. Conto com todos os atalaienses para levar seus pets aos pontos de vacinação”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Dani Lobo, reforçou que a estrutura foi preparada para alcançar o maior número possível de animais. “Nossas equipes estarão em diversas localidades da zona rural e, no Dia D, teremos pontos de vacinação acessíveis em toda a cidade. A vacina é gratuita, segura e indispensável. Pedimos aos tutores que sigam as orientações, levando os cães com guia e os gatos em caixas de transporte”.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Atalaia, Alisson Torres, ressaltou a importância da imunização para o controle da doença. “A raiva é uma zoonose grave e letal, mas pode ser totalmente prevenida com a vacinação dos animais. Por isso, essa campanha é essencial para manter o controle da doença no município e proteger tanto os pets quanto os seus tutores”, explicou.

Orientações importantes:

-Serão vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade;
-A vacina é segura para fêmeas prenhes ou amamentando;
-É responsabilidade do tutor conter o animal;
-Cães devem estar com coleira e guia, e gatos em caixas de transporte.

A Prefeitura de Atalaia reforça que vacinar é um ato de cuidado e amor. Não deixe seu pet de fora da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025.

