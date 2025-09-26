Disque Dengue: Atalaia reforça canal para denúncias de focos do mosquito transmissor

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça à população a importância de utilizar o Disque Dengue, canal exclusivo para denúncias de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

O serviço já está disponível e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, exceto nos feriados. Para acionar a equipe de fiscalização, os moradores devem ligar para o número (82) 99344-0915.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, destacou que a colaboração da comunidade é fundamental no enfrentamento à dengue.

Continua após a publicidade

“Esse canal é mais uma forma de a população nos ajudar a identificar onde estão os focos do mosquito. Se um vizinho perceber água parada ou situação de risco, basta ligar. Nossa equipe será acionada para verificar e orientar, e, se necessário, aplicar medidas legais de fiscalização”, explicou.

Continua após a publicidade

Durante as visitas, os fiscais avaliam o imóvel e orientam sobre os cuidados necessários. Caso haja descumprimento das normas sanitárias, os responsáveis podem ser advertidos.

A Prefeitura de Atalaia lembra ainda que a prevenção começa dentro de casa. Os moradores devem evitar o acúmulo de lixo e eliminar recipientes que possam armazenar água, como garrafas, vasos e tambores, locais que se tornam potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.