19°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Disque Dengue: Atalaia reforça canal para denúncias de focos do mosquito transmissor

Para acionar a equipe de fiscalização, os moradores devem ligar para o número (82) 99344-0915.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
26/09/2025 às 11h10 Atualizada em 26/09/2025 às 11h15
Disque Dengue: Atalaia reforça canal para denúncias de focos do mosquito transmissor
Atalaia reforça canal para denúncias de focos do mosquito transmissor.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça à população a importância de utilizar o Disque Dengue, canal exclusivo para denúncias de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

O serviço já está disponível e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, exceto nos feriados. Para acionar a equipe de fiscalização, os moradores devem ligar para o número (82) 99344-0915.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, destacou que a colaboração da comunidade é fundamental no enfrentamento à dengue.

Continua após a publicidade

 

“Esse canal é mais uma forma de a população nos ajudar a identificar onde estão os focos do mosquito. Se um vizinho perceber água parada ou situação de risco, basta ligar. Nossa equipe será acionada para verificar e orientar, e, se necessário, aplicar medidas legais de fiscalização”, explicou.

Continua após a publicidade

 

Durante as visitas, os fiscais avaliam o imóvel e orientam sobre os cuidados necessários. Caso haja descumprimento das normas sanitárias, os responsáveis podem ser advertidos.

A Prefeitura de Atalaia lembra ainda que a prevenção começa dentro de casa. Os moradores devem evitar o acúmulo de lixo e eliminar recipientes que possam armazenar água, como garrafas, vasos e tambores, locais que se tornam potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pelopes cumpre mandado de prisão em Atalaia.
Policial Há 1 dia

Pelopes cumpre mandado de prisão em Atalaia

Durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo, além de entorpecentes como maconha, cocaína e crack.

 Copervales dá início a moagem da safra 2025/2026 com missa e culto em Atalaia. Foto: Assessoria
Safra 2025/26 Há 4 dias

Copervales dá início a moagem da safra 2025/2026 com missa e culto em Atalaia

Cooperativa já soma mais de R$ 72 milhões em investimentos, gera 5 mil empregos e reúne mais de 200 cooperados.

 Advocacia do Vale do Paraíba participa de evento sobre Inteligência Artificial e Direito do TrabalhoAdvocacia do Vale do Paraíba participa de evento sobre Inteligência Artificial e Direito do Trabalho.
Advocacia Há 6 dias

Advocacia do Vale do Paraíba participa de evento sobre Inteligência Artificial e Direito do Trabalho

Evento foi realizado pela OAB Alagoas, em parceria com a Comissão de Estudos Jurídicos da Subseção Vale do Paraíba.

 Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas.
Copervales Há 1 semana

Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas

O evento reuniu lideranças de mais de 80 cooperativas de diferentes ramos de negócios.

 Após 42 anos, evento marca o reencontro de ex-alunos do Colégio Dr. João Carlos, em Atalaia.
Reencotro Há 2 semanas

Após 42 anos, evento marca o reencontro de ex-alunos do Colégio Dr. João Carlos, em Atalaia

Ex-alunos das turmas da 3ª e 4ª série dos anos de 1983 e 1984.

Atalaia, AL
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
29° Sensação
5.55 km/h Vento
56% Umidade
100% (1.24mm) Chance chuva
05h11 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Sábado
27° 19°
Domingo
26° 19°
Segunda
24° 21°
Terça
27° 20°
Quarta
26° 20°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Disque Dengue Há 1 hora

Disque Dengue: Atalaia reforça canal para denúncias de focos do mosquito transmissor
Destaque Há 2 horas

Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas
Esporte Há 6 horas

Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol
Policial Há 1 dia

Pelopes cumpre mandado de prisão em Atalaia
Escola Estadual Há 2 dias

Começa a construção da Escola do Coração no Povoado São Sebastião

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias