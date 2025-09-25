20°C 28°C
Pelopes cumpre mandado de prisão em Atalaia

Durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo, além de entorpecentes como maconha, cocaína e crack.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: 3ª CPMI
25/09/2025 às 09h44



Na manhã da última quarta-feira (24), as guarnições do Pelopes da 3ª Companhia de Polícia Militar Independente, em operação conjunta com a Polícia Civil, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na cidade de Atalaia. 

No imóvel alvo da ação foi localizado um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo, além de entorpecentes como maconha, cocaína e crack.

O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos ao CISP de Viçosa para os devidos procedimentos legais.

