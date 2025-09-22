Copervales dá início a moagem da safra 2025/2026 com missa e culto em Atalaia

Na tarde desta segunda-feira (22), a Copervales Agroindustrial, localizada no município de Atalaia, viveu um marco em sua história de 10 anos ao celebrar o início da safra 2025/2026. O momento foi marcado por uma programação de fé e gratidão, com missa e culto em ação de graças.

A solenidade contou com a presença do diretor-presidente Túlio Tenório e demais diretores, da prefeita de Atalaia, Ceci, do vice-prefeito Nicollas, do vereador Neto Acioli, além de cooperados, fornecedores, parceiros e funcionários.

Durante a celebração, foi exibido o vídeo institucional em homenagem à primeira década da cooperativa. Em seguida, o público participou de um culto ecumênico e da Santa Missa, que encerrou a programação pedindo bênçãos e prosperidade para a nova safra.

Continua após a publicidade

“Cada investimento, cada colheita e cada conquista nos impulsionam a sonhar ainda mais alto. Nosso compromisso é seguir transformando vidas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da nossa região”, destacou a Copervales em publicação oficial.

Continua após a publicidade

Ao longo dos últimos anos, a cooperativa tem se consolidado como referência em trabalho e dedicação no setor sucroenergético de Alagoas. Desde a reabertura da usina Uruba, em 2015, os números refletem a força do projeto: mais de R$ 72 milhões em investimentos no campo e na indústria, geração de mais de 5 mil empregos (2 mil diretos e 3 mil indiretos) e recordes de produção, como as 915 mil toneladas moídas na safra 2022/2023.

O crescimento também é notado no número de cooperados: de 110 no início, em 2015, a Copervales já reúne hoje mais de 200 associados, impactando diretamente 20 municípios alagoanos.