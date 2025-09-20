Advocacia do Vale do Paraíba participa de evento sobre Inteligência Artificial e Direito do Trabalho

Advocacia do Vale do Paraíba participa de evento sobre Inteligência Artificial e Direito do TrabalhoAdvocacia do Vale do Paraíba participa de evento sobre Inteligência Artificial e Direito do Trabalho.

Advogados, advogadas e estudantes de Direito do Vale do Paraíba participaram, na tarde desta sexta-feira (19), de um evento voltado para o uso da Inteligência Artificial (IA) no Direito do Trabalho. Com o tema “Instrução Trabalhista: Golpe de Mestre com IA”, a iniciativa foi realizada pela OAB Alagoas, em parceria com a Comissão de Estudos Jurídicos da Subseção Vale do Paraíba, no auditório do Tribunal do Júri, do Fórum da Comarca de Atalaia.

O encontro teve como objetivo fortalecer o networking entre a advocacia da região e compartilhar conhecimento sobre as novidades do Direito Trabalhista e os avanços da tecnologia aplicados à prática jurídica.

Durante o evento, os participantes puderam acompanhar palestras ministradas pelos advogados Anderson Barros (“IA para Advogar: A Virada de Chave”), Fernando Dória Júnior (“O Jogo da Audiência Trabalhista”), Márcio Roberto Júnior (“Estratégia e Tecnologia na Prática”) e Humberto de Melo Souza (“Fechamento com Alto Impacto”).

Para o advogado Anderson Barros, presidente da Comissão de Estudos Jurídicos da Subseção da OAB do Vale do Paraíba, o encontro foi um sucesso por reunir profissionais e estudantes que acreditam na inovação como ferramenta de fortalecimento da advocacia.

“Contamos com o apoio fundamental do presidente da Seccional, Vagner Paes, e do presidente da nossa Subseção, Márcio Júnior. Foi uma honra palestrar ao lado de Fernando Dória, Márcio Júnior e Humberto Melo, em um momento de muito aprendizado e troca de experiências. Agradeço a todos que participaram e reforço meu compromisso de seguir à frente da Comissão, sempre trabalhando pela valorização da classe e pela construção de uma advocacia cada vez mais moderna e preparada”, destacou.

Além de promover o debate sobre tecnologia e Direito, o evento também teve caráter social. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para a Unidade de Acolhimento de Atalaia.