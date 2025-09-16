Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas.

A Copervales marcou presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas, realizado nos dias 11 e 12 de setembro, em Maceió, reforçando seu compromisso com a integração e o fortalecimento do cooperativismo no estado. O evento reuniu lideranças de mais de 80 cooperativas de diferentes ramos de negócios em um encontro marcado por aprendizado, colaboração e planejamento estratégico para o futuro.

O gerente geral da Copervales, Ricardo Paiva, destacou a importância da união entre as cooperativas alagoanas:

“Precisamos fortalecer, cada vez mais, a nossa capacidade de diálogo entre cooperativas, porque juntos somos mais fortes; olhar para 2026 é exigir de nós planejamento, responsabilidade social e inovação para que a Copervales e todo o cooperativismo alagoano avancem sem deixar ninguém para trás”.

Segundo ele, a participação no Fórum reforça a determinação da Copervales em atuar de forma colaborativa, buscando integrar boas práticas, ampliar horizontes e contribuir ativamente para a construção de um futuro sustentável para o movimento.

Diretrizes para 2026

A programação incluiu palestras sobre o conjunto de soluções do SESCOOP, o Movimento SomosCoop, estratégias de encantamento de clientes e cases inspiradores com aplicação da Solução NegóciosCoop. O ponto alto foram as oficinas de planejamento, que tiveram como objetivo a construção de um plano de trabalho para 2026, capaz de orientar as cooperativas rumo a um futuro mais inovador e conectado.

Além disso, os participantes puderam vivenciar ativações interativas com destaque para as soluções do Sistema OCB e o carimbo SomosCoop, fortalecendo o engajamento entre teoria e prática.