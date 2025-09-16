20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas

O evento reuniu lideranças de mais de 80 cooperativas de diferentes ramos de negócios.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
16/09/2025 às 20h17
Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas
Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas.

A Copervales marcou presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas, realizado nos dias 11 e 12 de setembro, em Maceió, reforçando seu compromisso com a integração e o fortalecimento do cooperativismo no estado. O evento reuniu lideranças de mais de 80 cooperativas de diferentes ramos de negócios em um encontro marcado por aprendizado, colaboração e planejamento estratégico para o futuro.

O gerente geral da Copervales, Ricardo Paiva, destacou a importância da união entre as cooperativas alagoanas:

“Precisamos fortalecer, cada vez mais, a nossa capacidade de diálogo entre cooperativas, porque juntos somos mais fortes; olhar para 2026 é exigir de nós planejamento, responsabilidade social e inovação para que a Copervales e todo o cooperativismo alagoano avancem sem deixar ninguém para trás”.

Continua após a publicidade

 

Segundo ele, a participação no Fórum reforça a determinação da Copervales em atuar de forma colaborativa, buscando integrar boas práticas, ampliar horizontes e contribuir ativamente para a construção de um futuro sustentável para o movimento.

Continua após a publicidade

 

Diretrizes para 2026

A programação incluiu palestras sobre o conjunto de soluções do SESCOOP, o Movimento SomosCoop, estratégias de encantamento de clientes e cases inspiradores com aplicação da Solução NegóciosCoop. O ponto alto foram as oficinas de planejamento, que tiveram como objetivo a construção de um plano de trabalho para 2026, capaz de orientar as cooperativas rumo a um futuro mais inovador e conectado.

Além disso, os participantes puderam vivenciar ativações interativas com destaque para as soluções do Sistema OCB e o carimbo SomosCoop, fortalecendo o engajamento entre teoria e prática.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Após 42 anos, evento marca o reencontro de ex-alunos do Colégio Dr. João Carlos, em Atalaia.
Reencotro Há 2 dias

Após 42 anos, evento marca o reencontro de ex-alunos do Colégio Dr. João Carlos, em Atalaia

Ex-alunos das turmas da 3ª e 4ª série dos anos de 1983 e 1984.

 Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado.
Informativo Há 3 dias

Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado

Beneficiários devem comparecer normalmente aos pontos de entrega para garantir a retirada do alimento.

 Prefeitura de Atalaia realiza Concurso de Merendeiras e Auxiliares de Cozinha na Escola Antônio Vieira.
Concurso Há 5 dias

Prefeitura de Atalaia realiza Concurso de Merendeiras e Auxiliares de Cozinha na Escola Antônio Vieira

Com o prato “pirão macaxeira ralada com chambaril”, Maria Janaína conquistou o primeiro lugar.

 Ceci e Nicollas acompanham romeiros de Atalaia na tradicional subida ao Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte.
Fé e Devoção Há 6 dias

Ceci e Nicollas acompanham romeiros de Atalaia na tradicional subida ao Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte

Mais de 700 romeiros de Atalaia viajaram em 15 ônibus para participar da romaria em Juazeiro do Norte, no Ceará.

 Tradição e fé: começou a Romaria de Atalaia com destino à terra do Padre Cícero.
Tradição e Fé Há 1 semana

Tradição e fé: começou a Romaria de Atalaia com destino à terra do Padre Cícero

700 romeiros de Atalaia partem para Juazeiro do Norte acompanhados da prefeita Ceci.

Atalaia, AL
22°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 27°
23° Sensação
1.59 km/h Vento
90% Umidade
100% (3.23mm) Chance chuva
05h17 Nascer do sol
17h20 Pôr do sol
Quarta
27° 20°
Quinta
26° 19°
Sexta
25° 20°
Sábado
27° 19°
Domingo
27° 19°
Publicidade
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Copervales Há 1 hora

Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas
Futebol Há 4 horas

Atacante Riquelmy rescinde contrato com o Sport e acerta com clube de Portugal
Direito Sem Rodeios Há 1 dia

Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Reencotro Há 2 dias

Após 42 anos, evento marca o reencontro de ex-alunos do Colégio Dr. João Carlos, em Atalaia
Informativo Há 3 dias

Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias