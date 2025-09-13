19°C 27°C
Atalaia, AL
Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado

Beneficiários devem comparecer normalmente aos pontos de entrega para garantir a retirada do alimento.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
13/09/2025 às 12h42
Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado
Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado.

A Prefeitura de Atalaia informa que, em razão do feriado da próxima terça-feira (16), a distribuição do Programa do Leite será realizada para quarta-feira (17). 

Os beneficiários devem comparecer normalmente aos pontos de entrega para garantir a retirada do alimento, que é fundamental para o fortalecimento nutricional de milhares de famílias atalaienses. 

Confira os pontos de distribuição:
 
• Santo Antônio
• Deus é Fiel
• UBS Santa Inês
• Boca da Mata
• José Paulino
• UBS Rua de Cima
• Centro
• Jenipapeiro
• Branca
• Creche Cria Nazaré

A gestão municipal reforça seu compromisso em manter a regularidade do programa, mesmo diante de alterações no calendário, garantindo segurança alimentar e apoio às famílias que mais precisam.

