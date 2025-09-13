Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado.

A Prefeitura de Atalaia informa que, em razão do feriado da próxima terça-feira (16), a distribuição do Programa do Leite será realizada para quarta-feira (17).
Os beneficiários devem comparecer normalmente aos pontos de entrega para garantir a retirada do alimento, que é fundamental para o fortalecimento nutricional de milhares de famílias atalaienses.
Confira os pontos de distribuição:
• Santo Antônio
• Deus é Fiel
• UBS Santa Inês
• Boca da Mata
• José Paulino
• UBS Rua de Cima
• Centro
• Jenipapeiro
• Branca
• Creche Cria Nazaré
A gestão municipal reforça seu compromisso em manter a regularidade do programa, mesmo diante de alterações no calendário, garantindo segurança alimentar e apoio às famílias que mais precisam.