Distribuição do Programa do Leite será realizada na quarta-feira (17), devido ao feriado.

A Prefeitura de Atalaia informa que, em razão do feriado da próxima terça-feira (16), a distribuição do Programa do Leite será realizada para quarta-feira (17).

Os beneficiários devem comparecer normalmente aos pontos de entrega para garantir a retirada do alimento, que é fundamental para o fortalecimento nutricional de milhares de famílias atalaienses.

Confira os pontos de distribuição:



• Santo Antônio

• Deus é Fiel

• UBS Santa Inês

• Boca da Mata

• José Paulino

• UBS Rua de Cima

• Centro

• Jenipapeiro

• Branca

• Creche Cria Nazaré

A gestão municipal reforça seu compromisso em manter a regularidade do programa, mesmo diante de alterações no calendário, garantindo segurança alimentar e apoio às famílias que mais precisam.