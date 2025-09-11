Prefeitura de Atalaia realiza Concurso de Merendeiras e Auxiliares de Cozinha na Escola Antônio Vieira.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o SENAR, SENAC e SEBRAE, promoveu nesta quarta-feira (4), na Escola Antônio Vieira, o Concurso de Merendeiras e Auxiliares de Cozinha.

O evento teve como objetivo valorizar o talento e a dedicação das profissionais que, todos os dias, levam sabor, cuidado e carinho para a mesa dos estudantes da rede municipal.

O corpo de jurados foi formado por dois técnicos e por alunos da própria escola, que avaliaram as receitas apresentadas com muito entusiasmo e participação.

As vencedoras também foram contempladas com premiações em reconhecimento ao talento e dedicação. O primeiro lugar recebeu R$ 500, oferecido pelo Sebrae; o segundo lugar foi premiado com R$ 300, e o terceiro lugar com R$ 200, valores disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação.

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, destacou que o concurso foi mais uma forma de reconhecer a importância do trabalho realizado diariamente por essas profissionais. “As merendeiras e auxiliares de cozinha são parte fundamental da educação. Elas não apenas alimentam, mas cuidam, acolhem e fazem a diferença na rotina das nossas escolas. Esse concurso foi uma forma de mostrar que o trabalho delas é valorizado e reconhecido”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão em promover ações de valorização profissional e de fortalecimento da educação em Atalaia, reconhecendo que cada detalhe, inclusive a alimentação escolar, contribui para o aprendizado e bem-estar dos estudantes.

Vencedoras do Concurso

1º lugar – Maria Janaína: pirão de macaxeira ralada com chambaril

2º lugar – Maria Benedita: arroz carreteiro

3º lugar – Ronilda Cândido Vital: cuscuz de cenoura com strogonoff de frango